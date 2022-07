Genoa-Lazio 4-1: biancocelesti travolti in amichevole, tripletta di Coda

Prima sconfitta per la Lazio in questa pre-season: il Genoa si impone per 4-1, di Immobile l’unico goal biancoceleste.

Quinta amichevole estiva e prima sconfitta per la Lazio. La compagine biancoceleste infatti, è stata battuta nettamente a Grassau da un Genoa di Alexander Blessin.

Partita fin da subito in salita per gli uomini di uomini di Maurizio Sarri che, già al 5’, si sono ritrovati in svantaggio: parla persa pericolosamente in area e Coda ne approfitta per battere Maximiano con un destro in diagonale.

La Lazio prova a reagire e al 14’ pareggia: gran palla in verticale di Milinkovic-Savic a favorire l’inserimento di Immobile che, pur in precario equilibrio, riesce a trovare il tocco che vale l’1-1.

E’ il Genoa comunque a muoversi con maggior scioltezza e, dopo aver sfiorato la rete con Frendrup, già al 17’ passa ancora: cross di Ekuban a cercare Coda che, solo davanti al portiere biancoceleste non deve far altro che ribadire in rete per il 2-1.

La Lazio prova nuovamente ad alzare il proprio baricentro, ma riesce a rendersi pericolosa soprattutto con azioni nate da calcio da fermo. E’ il Genoa invece a continuare a gestire meglio il pallone e a sfiorare in un paio di occasioni il tris con Coda e Dragusin.

La ripresa si apre con la consueta girandola di cambi, ma l’andamento della gara non cambia. Il Genoa si fa preferire e al 51’ trova ancora la via del goal con uno scatenato Coda che, con un bel destro dal limite, sigla il 3-1 e si regala la soddisfazione della tripletta personale.

Appena il tempo di riprendere il gioco e viene assegnato un calcio di rigore ai rossoblù per un fallo di mano in area di Kamenovic: sul dischetto si presenta Gudmundsson che è freddo nello spiazzare Maximiano per il 4-1.

La Lazio fatica a reagire e nei minuti finali a farla da padrone è soprattutto la stanchezza. I ritmi calano notevolmente ed il Genoa gestisce la situazione con tranquillità ed anzi nel finale sfiora anche il pokerissimo.

IL TABELLINO

GENOA-LAZIO 4-1

MARCATORI: 5’ Coda (G), 14’ Immobile (L), 17’ Coda (G), 51’ Coda (G), 54’ rig. Gudmunsson (G)

LAZIO (4-3-3): Maximiano (57′ Adamonis); Lazzari (45′ Marusic), Casale (46′ Gila), Romagnoli (46′ Kamenovic), Hysaj (46′ Radu); Milinkovic (46′ Kiyine), Cataldi (46′ Marcos Antonio), Basic (46′ Luis Alberto); F. Anderson (46′ Romero), Immobile (46′ Cancellieri), Zaccagni (58′ Raul Moro).

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti (78’ Sabelli), Bani, Dragusin (67’ Vogliacco), Pajac (78’ Candela); Badelj (60’ Jagiello), Frendrup (67’ Galdames); Ekuban (60’ Yeboah), Portanova, Gudmundsson (60’ Melegoni); Coda.