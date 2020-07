Genoa-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa ed Inter si sfidano nel 36° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 25 luglio 2020

25 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa, reduce dall'importantissima vittoria ottenuta nel Derby, cerca altri punti salvezza contro l'Inter che invece è scivolata al terzo posto dopo il pareggio casalingo contro la .

I nerazzurri hanno ormai abbandonato definitivamente le speranze di una clamorosa rimonta sulla , ma devono almeno difendere il terzo posto per evitare eventuali problemi in chiave .

Il Genoa invece attualmente occupa il quart'ultimo posto con quattro punti di margine sul .

In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO GENOA-INTER

Genoa-Inter, sfida valida per il 36° turno del campionato di , si giocherà sabato 25 luglio 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match si disputerà a porte chiuse, così come stabilito dal protocollo varato ed adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Calcio d’inizio della contesa programmato alle ore 19.30.

La sfida che vedrà opposte Genoa ed Inter sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Come di consueto, la partita del Ferraris sarà trasmessa anche in . Gli abbonati di Sky, potranno quindi seguire Genoa-Inter anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Nel primo caso bisognerà utilizzare l’app sviluppata per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece basterà collegarsi al sito ufficiale dalla piattaforma.

Altra opzione per poter seguire Genoa-Inter in streaming è rappresentata da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la sfida tra Genoa ed Inter in tv o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi un solo minuto della gara: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio con aggiornamenti e le novità di formazione, per poi raccontarvi tutti gli eventi e le azioni salienti fino al triplice fischio finale.

Nicola non avrà a disposizione lo squalificato Lerager e l'infortunato Romero. In difesa si giocano una maglia Goldaniga e Cristian Zapata, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Cassata a meno che non recuperi Sturaro. In dubbio anche Sanabria: si va verso la conferma di Iago Falque dietro Pandev e Pinamonti.

Conte dovrebbe rilanciare Skriniar e Bastoni in difesa, out De Vrij infortunato. A centrocampo probabile il rientro di Brozovic al posto dello squalificato Barella. In attacco potrebbe rivedersi la coppia Lautaro-Lukaku con Sanchez in panchina.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Masiello, Goldaniga, Criscito; Behrami, Schöne, Cassata; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro.