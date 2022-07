Gasperini stringe la rosa: "Ilicic, Miranchuk e Lammers sono sul mercato"

Dal ritiro della Dea l'allenatore nerazzurro ha commentato l'esclusione dei tre dall'amichevole contro la Rappresentativa Valli Bergamasche.

Questa stagione, per l'Atalanta, è un po' l'anno zero: la prima di sole competizioni nazionali dopo cinque anni di competizioni europee disputate, anche con ottime prove.

E' il calcio, è così: si chiude in un cassetto il passato, che in questo caso è lo scorso campionato, e si riparte anche con quelle nuove idee che in casa Dea sono state spesso invocate, proprio all'indomani delle gare importanti terminate non nel migliore dei modi.

Vale comunque la pena ricordare che l'Atalanta nella scorsa stagione si è fermata ai quarti di Europa League, eliminata dal RB Lipsia fermato poi dai Rangers finalisti: forse è anche per questo motivo che dalle parti del ritiro nerazzurro si respira aria di voglia di rivalsa.

Continua la preparazione pre-campionato della Dea, che dopo aver affrontato a Clusone la Rappresentativa Valseriana ha sfidato nel pomeriggio la Rappresentativa Valli Bergamasche, chiudendo i conti con un secco 10-0.

In rete Ederson, Muriel (doppietta), Zapata, Boga (doppietta anche per lui), Malinovskyi (autore di due goal), Cissé e Pasalic, ma a tenere banco sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini che, al termine della gara, ha commentato l'esclusione dal match di Ilicic, Miranchuk e Lammers.

"Sono giocatori che possono essere sul mercato, io in questa fase devo pensare a quella che sarà la squadra. In questo momento dobbiamo iniziare a stringere la rosa".

Nella prima amichevole i tre erano in campo, rispettivamente per 27 minuti, 45 e 18 minuti, ma nel corso del pomeriggio non sono stati impiegati, con lo sloveno che ha seguito la partita a ridosso della linea di fondo campo.

Gli altri assenti, per problemi fisici, erano Zappacosta, Toloi, Carnesecchi e Cambiaghi: proprio su quest'ultimo si è soffermato Gasperini dal ritiro.

"Cambiaghi è un giocatore che mi sono molto curioso di vedere, non l’abbiamo ancora avuto a disposizione".

Si pensa a sfoltire la rosa, in casa Atalanta, quindi a ricostruire con calma e lucidità: con le idee chiare anche su chi esce.