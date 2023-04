Garcia non è più il tecnico dell'Al-Nassr: pagato il pessimo rapporto con lo spogliatoio

L'Al-Nassr e Rudi Garcia si separano: problemi extra campo e non solo, col club che staziona al secondo posto nel massimo torneo saudita.

Novità in panchina in casa Al-Nassr: Rudi Garcia, arrivato la scorsa estate in sostituzione di Miguel Angel Russo, non è più l'allenatore di Cristiano Ronaldo e compagni.

Secondo quanto riferito da 'Marca', in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club, l'allenatore francese è stato sollevato dal suo incarico: nel mirino della dirigenza è finito il pessimo rapporto con i giocatori, sfociato in un duro confronto all'interno dello spogliatoio che ha convinto i vertici ad optare per la separazione.

A Garcia è imputato anche il rendimento in campo, non in linea con le aspettative iniziali: l'Al-Nassr è secondo nel campionato saudita a sette giornate dal termine, a tre punti di distanza dall'Al-Ittihad che recentemente ha avuto la meglio nello scontro diretto. Deludente anche il cammino in Supercoppa araba, dove il percorso si è interrotto in semifinale.

Il picco di tensione è stato raggiunto in occasione dell'ultimo impegno sul campo dell'Al Feiha, capace di fermare la squadra capitanata da Ronaldo sullo 0-0: proprio il fuoriclasse portoghese, al triplice fischio, ha tradito una certa insofferenza per un risultato deludente che rischia di rivelarsi decisivo nella corsa al titolo.