Gabigol al Flamengo a titolo definitivo: lascia l'Inter per 17 milioni

E' arrivata l'ufficialità, ma Gabigol anche nel 2020 giocherà per il Flamengo: per l'Inter un 20% sulla possibile futura rivendita.

Si chiude senza una seconda possibilità l'era di Gabigol all' . Un goal in una manciata di presenze prima dell'arriverderci. Ora l'addio, dopo una stagione storica con la maglia del Flamengo, la squadra i cui colori difenderà anche nel 2020: l'ufficialità è finalmente arrivata.

Se é para o bem da Nação.. 💪🏽 pic.twitter.com/JesbOf6dXi — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 28, 2020

Gabigol ha twittato nel pomeriggio, lasciando presagire l'accordo e l'imminente annuncio di Inter e Flamengo. 17 milioni nelle casse dei nerazzurri per l'addio del brasiliano, più l'importante 20% sulla possibile rivenduta futura dell'attaccante, reduce dalla vittoria in Copa Libertadores da assoluto protagonista.

Seguito da grandi club europei ma desideroso di continuare a vestire ancora per un po' la maglia del Flamengo, Gabigol tornerà certamente al centro del calciomercato in futuro. Per questo motivo quel 20% nel trasferimento potrà essere essenziale per le casse nerazzurre nelle prossime annate.

Con Lautaro Martinez, Lukaku e Sanchez, quest'ultimo deciso ad essere protagonista dopo il periodo passato ai box, Conte non ne ha voluto sapere di un possibile ritorno di Gabigol in pianta stabile all'Inter. Meglio incassare e continuare con i giocatori che stanno facendo nuovamente sognare i nerazzurri.