Fuzato torna alla Roma ed è a disposizione: con l'Inter va in panchina

Appena tornato dal Gil Vicente, dove non ha mai giocato, Daniel Fuzato è stato convocato contro l'Inter. Fonseca: "Il secondo portiere sarà lui".

Con la maglia della ha giocato appena una volta: contro la , nell'ultima giornata dello scorso campionato, in una gara vinta per 3-1 contro i bianconeri già campioni. I suoi allenatori, ovvero Di Francesco, Ranieri e infine Paulo Fonseca, non lo hanno mai tenuto troppo in considerazione. Per la sua giovane età, perché le gerarchie sono sempre state altre. Ma ora Daniel Fuzato è tornato. E spera in una chance del destino.

In sordina, senza far rumore, ma da qualche giorno il portierino brasiliano fa nuovamente parte della rosa della Roma. E dov'era prima?, si chiederà qualcuno. Al Gil Vicente, ecco dov'era. In estate i giallorossi e i portoghesi si erano accordati per un prestito fino alla conclusione della stagione, ma Fuzato in Primeira non ha giocato nemmeno una volta. E così, quasi inevitabile, ecco il ritorno in con sei mesi d'anticipo rispetto all'iniziale intesa.

Contemporaneamente alla decisione della Roma di richiamare alla base Fuzato, il titolare Antonio Mirante era costretto a fermarsi nuovamente. Lesione ai flessori, un guaio muscolare che impedirà all'ex portiere della Roma di sfidare l' nel big match di domani dopo aver già saltato le ultime giornate. Giocherà Pau Lopez, dunque. Ma la novità nella lista dei convocati diramata dal club giallorosso riguarda proprio la presenza dell'ex Palmeiras.

"Mirante non sta bene - ha confermato Fonseca nella conferenza stampa della vigilia - in questi giorni si è allenato, però ha sentito di nuovo un fastidio. Il titolare sarà Pau Lopez. Chi sarà il secondo portiere? Fuzato. Domani verrà con noi".

In sostanza, se Pau Lopez dovesse malauguratamente avvertire qualche problema durante la sfida contro l'Inter, al suo posto entrerebbe proprio Fuzato. Che meno di una settimana fa sedeva per l'ennesima volta in panchina contro il Belenenses, chissà con quali pensieri in testa, e ora dovrà forzatamente tenersi pronto per ogni evenienza. Anche quella - perché no? - di ritrovarsi contro Lautaro Martinez e Lukaku.

Altre squadre

Che Fuzato goda della stima della Roma, poi, è confermato dalla decisione del club di rinnovare il suo contratto fino al 2023 prima di prestarlo al Gil Vicente. In contemporanea la Seleção Under 23 lo ha sempre convocato nonostante lo spazio inesistente ricevuto in . Dias melhores virão, dicono in . Arriveranno giorni migliori. E anche Fuzato ci crede.