Frosinone-Salernitana in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Frosinone-Salernitana apre la 34ª giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vedere in streaming l'anticipo.

FROSINONE-SALERNITANA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La 34ª giornata di Serie A si apre allo 'Stirpe', dove Frosinone e Salernitana si affrontano in un anticipo di bassa classifica che ha tanto da dire per i ciociari e pressoché nulla per i granata.

Se la squadra allenata da Stefano Colantuono è tenuta in vita soltanto dalla matematica, quella di Eusebio Di Francesco si trova invece in piena corsa per la salvezza ed è obbligata a cogliere i 3 punti per tentare di uscire dalla zona retrocessione.

Tutto sull'anticipo Frosinone-Salernitana: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

FROSINONE-SALERNITANA IN DIRETTA VENERDÌ 26 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Frosinone-Salernitana Competizione Serie A Data 26 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Stirpe (Frosinone)

FROSINONE-SALERNITANA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A VENERDÌ 26 APRILE

FROSINONE-SALERNITANA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SALERNITANA

Reinier favorito su Brescianini nel Frosinone, che indosserà lo stesso abito tattico e di uomini delle ultime partite. Spera in una maglia Bonifazi al posto di Lirola.

Chance dal 1' per Martegani e Simy invece in casa Salernitana, con Zanoli dirottato sulla fascia sinistra di difesa. Candreva è out per squalifica, Ochoa per infortunio.

FROSINONE (3-4-1-2): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Reinier; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola, Zanoli; Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Martegani; Simy. All. Colantuono.

FROSINONE-SALERNITANA: IL CONFRONTO

Bilancio dei 29 precedenti in equilibrio tra Frosinone e Salernitana: 11 vittorie granata, 10 ciociare e 8 pareggi.