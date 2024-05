Frosinone-Inter in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Frosinone-Inter anticipo della 36ª giornata di Serie A: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Il programma della 36ª giornata di Serie A si apre con Frosinone-Inter, anticipo del venerdì.

I nerazzurri, con lo Scudetto già cucito addosso, affrontano il terzultimo impegno stagionale senza alcun assillo e col morale altissimo per la conquista del tricolore. Discorso completamente diverso per i ciociari, in piena lotta per evitare la retrocessione.

Partita Frosinone-Inter Competizione Serie A Data 10 maggio 2024 Orario 20:45 Stadio Stirpe (Frosinone)

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-INTER

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

FROSINONE-INTER: IL CONFRONTO

Nei cinque precedenti tra Frosinone e Inter, tutte vittorie nerazzurre: per i ciociari, nessun successo nè pareggi.