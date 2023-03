Francia-Olanda 4-0: gara senza storia, Mbappé super e Maignan para un rigore

La Francia si impone per 4-0 contro l’Olanda in una partita senza storia: Mbappé super da capitano, Maignan si esalta nel recupero.

Inizia come meglio non poteva il cammino della Francia nelle qualificazioni a Euro 2024. La Nazionale vicecampione del mondo, nella sua prima partita nel Gruppo B, ha letteralmente travolto l’Olanda.

Gara praticamente senza storia, quella che si è giocata allo Stade de France e che ha segnato il ritorno sulla panchina degli Orange di Ronald Koeman. Ai transalpini è infatti bastata una manciata di secondi per trovare la rete del vantaggio: Kolo Muani serve sulla sinistra Mpabbé che attende quella frazione di secondo che basta per premiare l’inserimento in area di Griezmann (azione iniziata proprio da lui con una scivolata a centrocampo), che con un gran sinistro a fil di palo non lascia scampo a Cillessen.

La sensazione è quella che l’Olanda, tra l’altro non al meglio a causa delle molte assenze, semplicemente non riesca ad opporre resistenza ed infatti già all’8’ Upamecano trova la via per il raddoppio: punizione battuta dalla destra da Griezmann, il portiere orange sbaglia completamente il tempo dell’uscita e fa caracollare il pallone sul difensore francese che da due passi spinge in rete.

I Bleus gestiscono la situazione senza il minimo affanno, dominando in ogni settore del campo e, al 21’, calano anche il tris con Mbappé, che festeggia così nel migliore dei modi la sua ‘prima’ da capitano: palla filtrante di Tchouameni, grande velo di Kolo Muani, ed il fenomeno del PSG, tutto solo in area di rigore, non deve fa altro che mettere alle spalle dell’estremo difensore avversario. E’ un’azione straordinaria.

Chiusa la pratica con larghissimo anticipo gli uomini di Deschamps abbassano progressivamente i ritmi di gioco, consentendo all’Olanda di guadagnare, soprattutto nella ripresa, metri sul campo.

Depay e compagni iniziano così ad avvicinarsi con maggiore costanza alla porta difesa da Maignan, ma senza portare grandissimi pericoli. I Bleus cambiano volto con i cambi e si limitano all’indispensabile e, all’88’, segnano di nuovo: palla persa malamente a centrocampo dagli Orange che arriva a Mbappé che, prima mette a sedere i difensori avversari con alcune finte e poi lascia partite una bordata sulla quale Cillessen non può nulla.

L’Olanda avrebbe la possibilità di rendere il passivo meno amaro in pieno recupero con un rigore assegnato per un fallo di mano di Upamecano in area, ma evidentemente non è serata: sul dischetto si presenta Depay che si fa respingere la conclusione da Maignan.

La Francia dunque archivia dunque la pratica Olanda senza troppi affanni e si prende fin da subito, al pari della Grecia (vittoria come da pronostico contro Gibilterra), la vetta della classifica del girone.

I Bleus affronteranno lunedì l’Irlanda in trasferta nella loro seconda uscita, mentre l’Olanda avrà modo di rifarsi ospitando a Rotterdam Gilbiterra.

IL TABELLINO

FRANCIA-OLANDA 4-0

MARCATORI: 2’ Griezmann, 8’ Upamecano, 21’ Mbappé, 88' Mbappé

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni (76’ Camavinga), Rabiot (89' K. Thuram); Coman (67’ Diaby), Griezmann (76’ Fofana), Mbappé; Kolo Muani (76’ Giroud). All. Deschamps.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Geertruida (87' Malacia), Timber, Van Dijk, Akè; Taylor (33’ Weghorst), De Roon (67’ Blind), Wijnaldum; Berghuis (68’ Malen), Depay, Simons (68’ Klaassen). All. Koeman.

Arbitro: Mariani (ITA)

Ammoniti: Rabiot (F), Geertruida (O), Konaté (F), Blind (O), Theo Hernandez (F), Upamecano (F)

Espulsi: nessuno