Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Fortuna Düsseldorf ospita il Borussia Dortmund nella 31ª giornata della Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Fortuna Düsseldorf di Uwe Rösler sfida in casa il di Lucien Favre nella 31ª giornata di , con i gialloneri che si giocano le loro esigue speranze di titolo quando ormai mancano appena quattro turni alla conclusione del torneo. Gli ospiti distano infatti 7 lunghezze dal capolista, e occupano la 2ª posizione in graduatoria con 63 punti frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 k.o.

Situazione molto diversa per i biancorossi, terzultimi a quota 28, con un cammino di 6 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte e in piena lotta per non retrocedere. Al momento sono 3 le lunghezze di ritardo dal , quartultimo. Nei 41 precedenti in Bundesliga fra le due squadre, il è in vantaggio con 18 successi, a fronte delle 15 vittorie del Fortuna Düsseldorf e di 8 pareggi.

Dal 2000 in poi le due formazioni si sono affrontate appena 6 volte: soltanto in una di queste i biancorossi sono usciti vincitori, ovvero nel successo per 2-1 della scorsa stagione. Per il resto ci sono state 3 vittorie del Borussia Dortmund e 2 pareggi. I 33 punti in 13 partite rappresentano il secondo miglior girone di ritorno di sempre per i gialloneri, dopo i 35 punti nello stesso numero di gare nel 2011/12.

Altre squadre

I gialloneri, reduci da 3 vittorie e una sconfitta contro il Bayern negli ultimi 4 turni, sono una delle squadre battute più volte in Bundesliga dal Fortuna Düsseldorf (15, come , e Borussia M'Gladbach). I biancorossi, invece, sono imbattuti da 4 gare casalinghe di Bundesliga, e nelle ultime 4 giornate hanno rimediato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta.

Il centravanti Rouwn Hennings è il miglior marcatore del Fortuna Düsseldorf con 14 reti segnate in campionato, mentre Jadon Sancho è il bomber del Borussia Dortmund con 17 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FORTUNA DÜSSELDORF-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund Data: 13 giugno 2020

13 giugno 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FORTUNA DÜSSELDORF-BORUSSIA DORTMUND

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund si giocherà il pomeriggio di sabato 13 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Merkur-Spier Arena di Düsseldorf. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.30. Sarà il 42° confronto fra le due squadre nel massimo campionato

La sfida Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa.

Sarà inoltre possibile seguire il pre e post partita su 'Bundesliga Live', il programma condotto in studio da Federica Lodi, con Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Gianluigi Bagnulo.

La gara della 31ª giornata di Bundesliga, Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund, sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go. La partita potrà dunque essere vista su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, e su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si può acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, fra le altre cose, permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compreso il massimo campionato tedesco.

Rösler punterà probabilmente sul 3-5-2. Davanti al portiere Kastenmeier, Ayhan, Hoffmann e Suttner comporranno la difesa a tre. A centrocampo Zimmermann e Thommy agiranno da esterni, con Sobottka, favorito su Valon Berisha per sostituire come playmaker lo squalificato capitano Bodzek, e Morales e Stöger mezzali. In attacco Hennings dovrebbe spuntarla su Giesselmann per far coppia con Karaman.

Favre potrebbe avanzare Brandt nel ruolo di punta, con Sancho e Thorben Hazard trequartisti. Qualora tuttavia Haaland fosse recuperabile dal 1', quest'ultimo sarebbe il centravanti, con Brandt accanto ad Hazard a sostegno. A centrocampo c'è un dubbio fra Witsel e Delaney fra chi dei due farà coppia come interno con Emre Can, mentre Hakimi e Guerreiro saranno confermati sulle corsie laterali. Tutto immutato in difesa, con il polacco Piszczek, Hummels e Akanji davanti al portiere Bürki. Potrebbe andare in panchina dopo il lungo infortunio anche Marco Reus, mentre Dahoud e Zagadou saranno ancora indisponibili.

FORTUNA DÜSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Morales, Sobottka, Stöger, Thommy; Karaman, Hennings.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Brandt.