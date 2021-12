Probabili formazioni Venezia-Verona: Henry sfida Simeone

In Veneto si torna a respirare aria di derby in Serie A: il Venezia ospita il Verona al Penzo per la 16a giornata del massimo campionato.

Una sfida tra due formazioni che giocano, danno spettacolo e si fanno guardare: gli uomini di Zanetti a secco da 2 gare a causa delle 2 sconfitte contro Inter e Atalanta. L'ultiima vittoria risale allo scorso 21 novembre al Dall'Ara contro il Bologna.

Per il Verona rendimento altalentante: l'ultimo successo è datato 22 novembre, al Bentegodi contro l'Empoli, poi la sconfitta contro la Sampdoria e il pari interno contro il Cagliari, senza reti.

Zanetti punta sul 4-3-3 classico con in porta Romero, in difesa Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps alle spalle della mediana composta da Crnigoj, Busio e Vacca in cabina di regia, preferito a Tessmann. In avanti Aramu e Johnsen andranno regolarmente sugli esterni, con Henry in vantaggio su Okereke per una maglia da titolare.

Tudor con il 3-4-2-1 senza troppi dubbi: Montipò tra i pali,Dawidowicz, Günter e Casale in difesa. Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic alle spalle di Barak, trequartista, che agirà a supporto di Caprari e Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-VERONA

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.