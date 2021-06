Probabili formazioni Svezia-Ucraina: Kulusevski guida gli scandinavi

A Glasgow si sfidano le due rivelazioni di Euro 2020. Isak al fianco di Kulusevski, l'Ucraina si affida alla qualità di Malinovskyi e Yarmolenko.

Non smettere di sognare. E' questa la prerogativa che anima la vigilia di Svezia e Ucraina, pronte a sfidari sul palcoscenico dell'Hampden Park di Glasgow. In palio c'è un traguardo prestigioso, ossia l'accesso ai quarti di finale di Euro 2020.

Presumibilmente un obiettivo insperato - quantomeno sulla carta - per le nazionali di Andersson e Shevchenko chiamate a giocarsi il tutto per tutto in (almeno) 90 minuti. Il Ct scandinavo sceglie la linea della continuità e nella capitale scozzese progetto di disporre i suoi secondo i dettami del 4-4-2.

In avanti spazio alla coppia Kulusevski-Isak, mentre alle loro spalle agirà la proverbiale linea a quattro di centrocampo: Olsson ed Ekdal in mezzo, Sebatian Larsson e Forberg - 3 goal in 3 partite sin qui - ad occupare rispettivamente le corsie di destra e sinistra. In porta ci sarà Olsen, protetto dal duo centrale Lindelof-Danielson, con terzini Lustig e Augustinsson.

Risponde l'Ucraina sulle note del 4-3-3: più che confermato il tridente formato da Yaremchuk in posizione di riferimento centrale con Yarmolenko e Shaparenko ai lati. A centrocampo Sydorchuk da 'play' con mezzali l'atalantino Malinovskyi e il 'citizen' Zinchenko.

Tra i pali c'è Buschchan, Zabarnyi-Matviyenko coppia centrale e, infine, Karavaev e Mykolenko sugli esterni.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.