Formazioni ufficiali Roma-Milan: Borja Mayoral sfida Ibrahimovic

La Roma cerca l'avvicinamento, il Milan difende il secondo posto. Fonseca recupera Kumbulla, Pioli punta ancora su Rebic e lascia fuori Romagnoli.

È una classica del calcio italiano. E quest'anno è pure uno scontro diretto per i primissimi posti. Lo testimonia la classifica: Roma e Milan sono lì, divise da appena cinque punti, che potrebbero diventare due in caso di successo giallorosso nel posticipo dell'Olimpico.

Roma-Milan vale tantissimo, da una parte e dall'altra. La formazione di Pioli è in affanno dopo i ko con Spezia e Inter e la sofferta qualificazione contro la Stella Rossa in Europa League; quella di Fonseca si presenta in migliori condizioni, con la possibilità non solo di avvicinare i rivali di questa sera, ma anche di risuperare la Juventus al terzo posto della classifica.

Che sia una gara dalle forti promesse, poi, è confermato da quanto accaduto nel match d'andata disputato a San Siro: un pirotecnico 3-3 in cui il Milan andò in vantaggio per tre volte, venendo sempre raggiunto da una Roma indomita.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Fonseca punterà in attacco su Borja Mayoral dopo l'infortunio rimediato da Dzeko contro il Braga. Alle spalle dello spagnolo, la coppia formata da Lorenzo Pellegrini e da Mkhitaryan.

In difesa recupera Kumbulla, ma solo per la panchina, giocherà Fazio assieme a Mancini e all'adattato Cristante. Karsdorp e Spinazzola presidieranno le due fasce, con la coppia centrale di centrocampo formata da Villar e Veretout.

Il Milan si schiererà con il consueto 4-2-3-1 in cui Ibrahimovic, in panchina nel primo tempo contro la Stella Rossa, si riprenderà il posto da titolare. A sostegno ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, preferito a Leao come nel derby.

In difesa Calabria, Kjaer con la sorpresa Tomori - visto che Pioli lascia capitan Romagnoli in panchina - e Theo Hernandez. In mezzo al campo Tonali e Kessié, con Bennacer out per infortunio e Meité in panchina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.