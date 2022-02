Probabili formazioni Olympiacos-Atalanta: Pasalic titolare, Pessina insidia de Roon

Ottavi di finale vicini, ma serve un ultimo sforzo per timbrare il biglietto. L'insolita doppietta messa a segno 7 giorni fa da Berat Djimsiti pone in una situazione di leggero vantaggio l'Atalanta, che sfida ora l'Olympiacos nella bolgia di Atene per tentare di approdare al prossimo turno di Europa League.

Per quanto riguarda il regolamento della competizione - così come quello di Champions League ed Europa League - da quest'anno è cambiato: all'Olympiacos non basterà più vincere con un semplice 1-0 per ribaltare l'1-2 del Gewiss Stadium. Con questo risultato, così come con qualsiasi vittoria con scarto minimo dei greci, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. L'Atalanta si qualificherebbe invece con un successo o un pareggio.

Gasperini si ritrova a dover fronteggiare il solito problema dell'attacco, privo com'è sia di Zapata che di Muriel. Titolare sarà ancora Boga assieme a Malinovskyi, con Pasalic alle loro spalle. Maggiori dubbi in mezzo al campo, sia sulle fasce (Hateboer-Zappacosta o Maehle-Pezzella?) che in mezzo, dove de Roon è insidiato da Pessina.

L'articolo prosegue qui sotto

Vari, come all'andata, gli ex Serie A presenti nell'undici titolare dell'Olympiacos: da Papastathopoulos a Manolas, passando per M'Vila. Onyekuru potrebbe prendere il posto di Masouras in attacco. Intoccabile Tiquinho Soares, a segno a Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS-ATALANTA

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, M. Camara, M'Vila, Reabciuk; A. Camara, Tiquinho, Masouras. All. Pedro Martins

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini