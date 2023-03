Al Maradona il Napoli vuole scappare a +21 su chi insegue, mentre la Lazio spera di balzare al secondo posto da sola. Niente turnover per Spalletti.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Obiettivo da una parte: portarsi a uno stratosferico +21 sulle inseguitrici. Obiettivo dall'altra parte: andare a letto da seconda in classifica, da sola, superando un manipolo di avversarie e operando una sorta di strappo in zona Champions League. Per questo Napoli-Lazio, gara che apre la venticinquesima giornata di Serie A, è tutt'altro che banale.

Reduce da otto vittorie di fila in campionato, che hanno reso vano il tentativo di avvicinamento dell'Inter dopo la vittoria nello scontro diretto di inizio gennaio, il Napoli non vuole fermarsi. Ma la Lazio dell'ex Maurizio Sarri è in forma: ha vinto le ultime due e ha passato il turno in Conference League. Sempre senza subire reti. E questa sera vuole andare a caccia del colpaccio.

Spalletti, in attesa di pensare al ritorno contro l'Eintracht in programma a metà mese, non cambia: in campo i titolarissimi, quelli che hanno portato il Napoli lassù. Con un solo cambio, forzato: in campo Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Per il resto, niente modifiche all'undici di partenza: Zielinski gioca, Lozano idem. Per non parlare di Kvaratskhelia e Osimhen.

Qualche cambio invece nella Lazio, rispetto alle ultime uscite. In difesa torna dall'infortunio Romagnoli, giusto in tempo per rimpiazzare Casale, squalificato, mentre in attacco si rivede dal primo minuto Zaccagni, già in campo a partita in corso contro la Sampdoria e pronto a prendere il posto di Pedro. In mediana c’è Vecino tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.