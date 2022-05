Probabili formazioni Milan-Atalanta: gioca Krunic

Appuntamento con la storia. Alle 18 il Milan ospita l'Atalanta a San Siro con in testa lo Scudetto. I rossoneri sono a 4 punti dal traguardo, ma il discorso tricolore potrebbe accorciarsi ulteriormente in caso di vittoria del Milan e conseguente stoop dell'Inter.

Pioli non è però intenzionato a fare calcoli e si affida alla formazione migliore a sua disposizione. In porta Maignan, Calabria e Theo Hernández terzini, con che Kalulu affianca Tomori al centro della difesa. In mezzo al campo il duo a Tonali-Bennacer, con Giroud centravanti. Sarà Krunic il trequartista, affiancato da Rafael Leão e Saelemaekers.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2. In attacco la coppia offensiva composta Zapata e Muriel, con Koopmeiners che agirà alle loro spalle. A centrocampo De Roon e Freuler interni e Hateboer e Zappacosta a spingere sulle fasce. In difesa linea a tre con Djimsiti-Demiral-Palomino. Fra i pali Musso.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel.