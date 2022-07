Probabili formazioni Lens-Inter: da Bastoni a Çalhanoglu, dentro i pezzi grossi

Inzaghi fa esordire dall'inizio i titolarissimi: dentro anche de Vrij, Barella, Dumfries, Brozovic. Confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Dopo il netto successo in casa del Lugano e il 2-2 ottenuto in rimonta contro il Monaco, l'Inter gioca la terza amichevole "vera" del proprio precampionato: gli uomini di Simone Inzaghi scendono in campo allo Stade Bollaert-Delelis di Lens contro i padroni di casa, reduci da un buon settimo posto in Ligue 1.

Per l'occasione, Inzaghi tornerà a schierare gran parte della formazione titolare dello scorso campionato. Vari cambi rispetto alle scorse uscite, in particolare, sono attesi a centrocampo: il tecnico punterà sui vari Brozovic, Barella e Çalhanoglu, oltre a Dumfries, con Darmian a sinistra al posto dell'affaticato Gosens.

Esordio stagionale da titolari anche per de Vrij, Bastoni e Dumfries, che come il terzetto di centrocampo sono entrati a gara in corso contro il Monaco. Confermatissima la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, con il belga che cerca la prima rete della sua seconda avventura all'Inter.

Oltre a Gosens, non sono stati convocati da Inzaghi né Skriniar né Gagliardini, entrambi acciaccati. Altra esclusione per Alexis Sanchez, sempre in uscita così come Pinamonti. Il prossimo avversario dell'Inter sarà il Lione, sabato 30 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI LENS-INTER

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. All. Haise

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi