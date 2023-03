La Juventus va a Friburgo per il ritorno degli ottavi di Europa League: si parte dall'1-0 dell'andata. Allegri ancora in emergenza.

FORMAZIONI UFFICIALI FRIBURGO-JUVENTUS

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Gregoritsch, Holer.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri.

Appuntamento da non fallire per la Juventus, che va a Friburgo per il ritorno degli ottavi di Europa League. Si parte dall'1-0 bianconero maturato all'andata grazie al goal di Di Maria. Per passare il turno, quindi, basterà un pareggio.

Proprio il Fideo è stato recuperato in extremis dopo il problema muscolare accusato all'andata, ma non è al meglio e partirà dalla panchina, così come Chiesa. Assenti invece Bonucci, Alex Sandro, Pogba e Milik.

In difesa Gatti agirà sul centrosinistra, con Danilo sul centrodestra e Bremer in mezzo.

A centrocampo tutto confermato con Cuadrado e Kostic sugli esterni, Locatelli in regia, Fagioli e Rabiot come mezzali. In attacco tocca ancora a Vlahovic e insieme a lui ci sarà Kean, che deve scontare il secondo turno di squalifica in campionato domenica sera contro l'Inter.

Nel Friburgo, a sorpresa, l'italiano Grifo va in panchina. Streich schiera un 3-4-3 con Holer e Sildillia titolari. Dentro anche il giapponese Doan.