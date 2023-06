Probabili formazioni Empoli-Lazio: Sarri non rinuncia ai titolarissimi

Empoli e Lazio si affrontano nell’ultima giornata del campionato di Serie A: entrambe le squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi.

Si chiuderà al Castellani, dove affronterà l’Empoli, la lunga stagione della Lazio.

Una sfida, quella che si disputerà nel 38° turno della Serie A 2022/2023, che di fatto non imporrà alle due squadre obblighi di risultato. Sia i toscani che i capitolini, hanno raggiunto in anticipo i rispettivi obiettivi stagionali ed ora non restano che gli ultimi 90’ prima del rompete le righe.

Se in realtà l’Empoli ha ottenuto la matematica salvezza con ampio anticipo, un qualcosa di più da chiedere alla sfida potrebbe avere la Lazio che, già certa della qualificazione alla prossima Champions League, è chiamata a blindare il suo secondo posto.

Per l’occasione, Zanetti disegnerà la sua squadra con il consueto 4-3-1-2 nel quale, davanti a Vicario, saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi a completare la linea difensiva.

A centrocampo, Grassi sarà il vertice basso di un rombo che vedrà Akpa-Akpro e Bandinelli interni di mediana ed Henderson in posizione di trequartista. In attacco spazio a Piccoli e Cabiaghi.

Maurizio Sarri si affiderà al collaudatissimo 4-3-3 nel quale Casale e Romagnoli comporranno il duo centrale di difesa davanti a Provedel, mentre Lazzari ed Hysaj presidieranno gli esterni.

Chiavi del centrocampo a Vecino, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati, mentre in attacco Immobile sarà il perno centrale di un tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-LAZIO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Piccoli, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.