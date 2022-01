Probabili formazioni Atalanta-Inter: Ilicic torna titolare, Dzeko in coppia con Sanchez

Alla vigilia Simone Inzaghi l'ha definita una "sfida Scudetto": di sicuro c'è che Atalanta e Inter al Gewiss Stadium si giocano una fetta importante della loro stagione.

La Dea, quarta a -8 dalla vetta, ha vinto in settimana in Coppa Italia contro il Venezia e nonostante il rendimento altalenante in campionato si conferma una delle formazioni più attrezzate per fermare i Campioni d'Italia.

I nerazzurri di Inzaghi, invece, sono freschi di vittoria della Supercoppa Italiana all'ultima azione dei supplementari contro la Juventus: per loro, in campionato, una striscia di vittorie che dura dallo scorso 21 novembre, ovvero dal successo contro il Napoli dopo il derby contro il Milan.

Gasperini ancora senza Zapata, ma con diverse soluzioni: in porta andrà Musso, con Djimsiti, Demiral e Palomino in difesa. Zappacosta preferito ad Hateboer, con De Roon e Freuler centrali in mediana e Pezzella a sinistra. Ilicic e Pasalic giocheranno sulla trequarti alle spalle di Muriel.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Inter con il classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Darmian farà rifiatare Dumfries nel centrocampo a cinque composto da Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic: in attacco insieme a Sanchez, autore del goal vittoria contro la Juventus, andrà Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.