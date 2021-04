Fonseca 'dribbla' il futuro: "Focalizzato sul mio lavoro"

Il tecnico romanista analizza la sconfitta di Cagliari e prepara la semifinale contro il Manchester United: "Sono sempre sotto esame".

La Roma si lecca le ferite e incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite in Serie A. La vetrina nazionale pare sempre di più un contesto sul quale la formazione giallorossa faticae enormemente a trovare una parvenza di continuità. Vuoi il rendimento altalenante, vuoi il sogno europeo da coltivare - con la semifinale di Europa League contro il Manchester United ormai alle porte - fatto sta che su suolo italico i capitolini fanno una fatica tremenda.

Il tecnico Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta maturata in quel della Sardegna Arena contro il Cagliari.

"Non è stata una questione di atteggiamento, come è stato invece contro il Torino. Oggi abbiamo preso un goal dopo 4 minuti, la squadra ha reagito bene con intensità contro un Cagliari più basso. Abbiamo sempre cercato di essere più vicini all’area del Cagliari, per un errore nostro hanno segnato il goal che ci ha complicato la partita. Però la squadra ha mostrato un buon atteggiamento".

Sui rienti di Smalling e Spinazzola.

La squadra è stata sicura con Smalling, è tornato dopo tanto tempo. È stato positivo avere la possibilità di metterlo in campo oggi, in chiave Manchester United. Era importante far giocare Chris e Spinazzola.

Mente focalizzata sul presente e nulla più. Fonseca dribbla così le domande sul suo futuro.

Son sempre stato sotto esame, sono sempre focalizzato sul mio lavoro. È molto importante la semifinale col Manchester United, sono focalizzato qui e penso a questa partita, troppo importante per noi.

Giovedì il primo atto contro il Manchester United.