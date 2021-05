Bari-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming e formazioni della partita

Continuano i playoff di Serie C. Il Foggia affronta il Bari nel secondo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARI-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Foggia

Data: 19 maggio 2021

Orario:

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Dopo l'impresa contro il Catania (1-3 al Massimino), il Foggia di Marchionni affronta il Bari di Auteri nel secondo turno dei playoff di Serie C. Derby pugliese, dunque, in questo turno della post-season. Così come nel primo turno, anche nel secondo si gioca a gara unica con la squadra che gioca in casa, il Bari, con doppio vantaggio (passa il turno se vince o pareggia). Il Foggia deve, pertanto, sfoderare una prestazione gagliarda se vuole passare il turno e andare alla fase nazionale dei playoff. Il Bari, invece, non attraversa un buon momento: finale di stagione complicato con il ritorno di Auteri dopo l'esonero di Carrera. La squadra di De Laurentiis non ha rispettato le attese della vigilia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Foggia-Bari, dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO BARI-FOGGIA

La gara tra Bari e Foggia si disputerà mercoledì 19 maggio. Il teatro della sfida sarà lo stadio San Nicola di Bari.

La gara tra Bari e Foggia sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del secondo turno dei playoff sarà visibile su una Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

L'atteso match verrà trasmesso in modalità pay per view anche su Sky Sport al canale 257.

Il match del San Nicola tra Foggia e Bari verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, titolare dei diritti, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. In alternativa sarà possibile vedere la partita su Sky Go.

Il Bari schiera Frattali in porta, Celiento, Sabbione e Di Cesare in difesa, Ciofani e Rolando esterni, Maita e De Risio in mezzo. Cianci, Antenucci e Marras tridente offensivo.

Il Foggia in campo con Fumagalli in porta, Salvi, Germinio e Del Prete in difesa. Kalombo e Di Jenno esterni, Vitale, Rocca e Garofalo in mezzo. Curcio e Balde coppia d'attacco.

BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, Rolando; Cianci, Antenucci, Marras.

FOGGIA (3-5-2) Fumagalli; Salvi, Germinio, Del Prete; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, Balde.