Florenzi lascia la Roma: il nuovo capitano sarà Dzeko

Dopo Totti, De Rossi e Florenzi sarà Edin Dzeko il nuovo capitano della Roma: finisce qui la "dinastia romana" dei capitani giallorossi.

Pochi mesi dopo aver ricevuto ufficialmente la fascia da capitano da Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi lascia la . Dopo una militanza di quasi 20 anni in maglia giallorossa, l'esterno ha vestito i panni del "capitano ufficiale" per appena 15 gare: dodici in campionato, due in Coppa ed una in .

Quando Florenzi è sceso in campo dall'inizio, Paulo Fonseca gli ha regolarmente affidato la fascia da capitano, mentre in sua assenza il capitano è sempre stato, per ben 12 volte Edin Dzeko, ad eccezione di due gare non disputate dal bosniaco e cioè -Roma di campionato, con la fascia finita sul braccio di Lorenzo Pellegrini , e Wolfsberger-Roma di Europa League, gara in occasione della quale il ruolo di capitano è stato ricoperto da Federico Fazio .

Non appena la partenza di Florenzi sarà dunque ufficiale, Edin Dzeko diventerà a tutti gli effetti il nuovo capitano della Roma. Una notizia nella notizia, dato che il bosniaco sarebbe il primo capitano della Roma non romano dal 1998, ovvero da quando Aldair consegnò la fascia ad un giovane Francesco Totti. Da quel momento, Totti è rimasto "Il Capitano" per diciannove stagioni, poi De Rossi ne ha raccolto l'eredità per le successive due. Florenzi, invece, per appena cinque mesi.

Con ogni probabiltà, a ricoprire il ruolo di vice di Dzeko sarà Lorenzo Pellegrini , che probabilmente nei piani dei tifosi avrebbe dovuto ereditare la fascia da Florenzi tra qualche anno. E invece, a quanto pare, la "dinastia romana" dei capitani della Roma si interromperà qui.