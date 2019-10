Fiorentina, Venuti rinnova fino al 2024: domani l'annuncio ufficiale

Dopo Castrovilli la Fiorentina blinda un altro giocatore: Lorenzo Venuti firmerà il prolungamento fino al 2024, poi si lavorerà su Sottil e Ranieri.

Dopo le ottime cose mostrate dalla squadra in questo avvio di stagione, la ha deciso di blindare alcuni suoi giocatori: dopo Castrovilli la società ha raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale di Lorenzo Venuti.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il terzino classe '95, come confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', metterà la firma sul prolungamento del contratto fino al 2024: l'annuncio ufficiale è previsto per domani, dopo le esperienze in prestito al , , e il giocatore viola potrà continuare l'avventura nel club dove è cresciuto a livello giovanile.

Già fissati anche i prossimi due obiettivi della Fiorentina: rinnovare i contratti di Ranieri e Sottil, altri due interessanti prodotti del settore giovanile. Da una parte l'esperienza di Ribery, dall'altra la linea verde che avanza in casa viola.