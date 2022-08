Fiorentina-Twente dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina torna in Europa e sfida il Twente per i preliminari di Conference: tutto sul match, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

FIORENTINA-TWENTE: TV, STREAMING, FORMAZIONI

• Partita: Fiorentina-Twente

• Data: Giovedì 18 agosto 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football

• Streaming: TV8, SkyGo, NOW

La Fiorentina torna a giocare in Europa dopo 5 anni e lo fa in Conference League contro il Twente per il turno preliminare che conduce alla fase a gironi.

La formazione di Vincenzo Italiano ha vinto in extremis contro la Cremonese per 3-2 con la rete di Mandragora al 95', grazie anche all'errore di Radu.

Il Twente ha battuto 3-0 il Fortuna Sittard in Eredivisie con le reti di Von Wolfswinkel, Brenet e Misidjan. Al terzo turno di Conference League ha superato invece, sia all'andata che al ritorno, il Cukaricki.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Fiorentina-Twente: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-TWENTE

La gara tra Fiorentina e Twente, in programma giovedì 18 agosto 2022, verrà disputata allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze: il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-TWENTE IN TV

La partita tra Fiorentina e Twente sarà visibile in diretta TV sui canali Sky e precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ma anche in chiaro e gratis su TV8.

FIORENTINA-TWENTE IN DIRETTA STREAMING

Fiorentina-Twente sarà visibile in diretta Streaming su Sky Go, app di Sky dedicata agli abbonati: in alternativa ci sono NOW, che consente la visione dell'evento in caso di acquisto del pacchetto dedicato, e TV8, in quest'ultimo caso gratis.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sul preliminare di Conference League tra Fiorentina e Twente potranno essere seguiti su GOAL tramite la nostra diretta testuale, che vi accompagnerà dalle formazioni al racconto delle occasioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TWENTE

Italiano con il 4-3-3 e con Gollini in porta, Benassi, Milenkovic, Martinez e Biraghi in difesa. Bonaventura, Amrabat e Maleh in mediana e Nico Gonzalez, Jovic e Sottil in attacco.

Ron Jans con Unnerstall tra i pali, Brenet, Propper, Hilgers e Smal in difesa. Sadilek, Zarrouki a far da schermo, nel 4-2-3-1, a Rots, Vlap e Misidjan. In attacco Van Wolfswinkel.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sotti.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zarrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel.