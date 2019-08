Fiorentina-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il sogno Scudetto del Napoli prevede come primo scoglio la Fiorentina del neo colpo Ribery: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Il campionato di inizia anche per e : le rinnovate ambizioni dei viola, guidati da uno scatenato Rocco Commisso, incrociano la voglia di Scudetto della squadra di Carlo Ancelotti in un debutto di fuoco per entrambe le squadre.

Partiamo dai gigliati, i cui tifosi sono letteralmente impazziti per il colpo da novanta Franck Ribery e sognano in grande con l'arrivo in poltrona dell'imprenditore italo-americano: per la Fiorentina, che oltre alla stella ex nel mercato estivo ha fin qui accolto Lirola, Terzic, Pulgar e Kevin-Prince Boateng, puntare in alto non è utopia.

Il Napoli, dal canto suo, non fa mistero di voler mettere le mani sul titolo e dare filo da torcere alla cercando di interrompere un dominio lungo ben 8 stagioni: Manolas, Di Lorenzo, Elmas e l'ultimo arrivo Lozano rappresentano gli innesti che De Laurentiis ha regalato al tecnico emiliano.

Tutto su Fiorentina-Napoli: dalle notizie sulle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

PARTITA Fiorentina-Napoli DATA 24 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Artemio Franchi, Firenze ARBITRO Davide Massa TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli, anticipo serale valido per la prima giornata di Serie A, si gioca sabato 24 agosto 2019 allo stadio Artemio Franchi di Firenze: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

Il match tra Fiorentina e Napoli verrà trasmesso in diretta da Sky, che possiede 7 partite su 10 in esclusiva per ogni turno di campionato: la gara andrà in onda su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Fiorentina-Napoli sarà disponibile anche in diretta su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: per godersi l'anticipo di lusso del Franchi, basterà scaricare l'apposita app su PC, smartphone e tablet.

Fiorentina con Dragowski, rientrato dal prestito all' tra i pali; in difesa fasce nuove di zecca con Lirola e Terzic, nel mezzo il tandem Milenkovic-Pezzella. Mediana con Pulgar, Badelj e la sorpresa Castrovilli, favorito su Benassi. In attacco Boateng 'falso 9' con Chiesa e il giovane Sottil ai suoi lati. Ribery parte dalla panchina.

Nel Napoli assente Milik, in ritardo di condizione per i problemi fisici degli ultimi giorni: Mertens centravanti supportato da Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne. Allan-Zielinski coppia di centrocampo, in difesa a protezione di Meret spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.