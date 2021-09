L'Inter vince in rimonta anche grazie alla rete di Edin Dzeko, bene Darmian e il centrocampo. Fiorentina ottima nel primo tempo, Gonzalez flop.

DZEKO 7 - Nel primo tempo soffre un po' la pressione dei difensori viola, nel secondo tempo esce fuori e li porta a spasso: al 55' segna la rete che decide la rimonta nerazzurra. Sono 4 goal in 5 partite: inizio super.

DARMIAN 6,5 - Suo il goal del momentaneo pareggio dell'Inter: partiva dietro a Dumfries alla vigilia. Inzaghi lo schiera e lui lo ripaga con un'ottima prestazione.

HANDANOVIC 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo: se l'Inter è andata a riposo con una sola rete in passivo lo deve soprattutto al suo portiere, bravissimo a sventare gli attacchi della Fiorentina.

SOTTIL 6,5 - Nella prima frazione una vera e propria scheggia impazzita: si infila in ogni corridoio presentato dalla difesa dell'Inter, segnando al 23' e portando in vantaggio i suoi. Buona prova complessiva.

VLAHOVIC 6,5 - Fortissimo, fisicamente e non: lo dimostra di partita in partita. Nel primo tempo catalizza ogni giocata, alimentandola e favorendola. Nella ripresa cala fisiologicamente insieme a tutto il gruppo.

GONZALEZ 5 - Nel primo tempo ottimo, in tutte le giocate: al 78' la follia sportiva. Si fa ammonire per proteste, poi applaude l'arbitro. Lascia i suoi in dieci: ingenuo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-3

Marcatori: 23' Sottil (F), 52' Darmian (I), 55' Dzeko (I), 87' Perisic (I)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 5,5; Benassi 6 (65' Odriozola 5), Milenkovic 5,5, Nastasic 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 5,5 (Kokorin SV), Duncan 5,5 (Callejon SV), Torreira (65' Ambrabat); Sottil 6,5 (74'), Vlahovic 6,5, Gonzaléz 5. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6, de Vrij 5,5, Bastoni 6; Darmian 6,5 (66' Dumfries 6), Barella 6,5 (70' Vecino 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6,5 (83' Galigardini SV), Perisic 6,5; Dzeko 7 (70' Sanchez 5,5), Lautaro 6 (83' Dimarco SV). All. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: 18' Skriniar (I), 63' Darmian (I), 78' Gonzalez (F), 83' Calhanoglu (I)

Espulsi: 78' Gonzalez (F)