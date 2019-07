Fiorentina-Chivas 2-1: Simeone e Sottil, viola ok in International Champions Cup

L'International Champions Cup della parte nel migliore dei modi: successo in rimonta sui messicani del Chivas Guadalajara al 'SeatGeek Stadium' di Bridgeview e prima piccola soddisfazione per il patron Rocco Commisso.

A sbloccare il risultato è un rasoterra beffardo di Javier Eduardo Lopez che trova impreparato Dragowski, beffato da una deviazione involontaria capace di imprimere al pallone una traiettoria inaspettata.

La reazione viola è immediata e arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione: Giovanni Simeone anticipa i difensori messicani e di testa impatta il risultato. Prima dello scadere della frazione c'è spazio per un rigore parato da Dragowski a Pulido, autore di un tentativo brutto da vedere.

Goal of the day brought to you by @LaLiga - Riccardo Sottil scores for @acffiorentina against @Chivas at the @SeatGeekStadium tonight. #Chivas #ICC2019 #Fiorentina #GoalOfTheDay pic.twitter.com/Tdl7OBW11W