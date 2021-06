Filippo Inzaghi può ripartire dalla B: il Brescia lo vuole per la panchina

Dopo la retrocessione con il Benevento, Inzaghi potrebbe tentare la seconda promozione in A della carriera andando al Brescia.

Archiviata una stagione colma di amarezze, si profila subito un'opportunità di rilancio. Il soggetto in questione è Filippo Inzaghi, reduce da una stagione alla guida del Benevento chiusa con una triste retrocessione in Serie B e corteggiato con insistenza dal Brescia.

Secondo 'Sky Sport', il patron delle 'rondinelle' Massimo Cellino ha infatti individuato in Inzaghi il tecnico giusto per puntare al ritorno nella massima serie, dopo aver fallito quest'anno l'obiettivo perdendo al primo turno dei playoff contro il Cittadella.

L'ex bomber di Juventus e Milan ha infatti già una promozione in A nel proprio curriculum, nella stagione 2019/20 alla guida del Benevento. Una cavalcata trionfale, chiusa con la matematica certezza della Serie A arrivata con ben 7 giornate d'anticipo e con altri numeri straordinari: miglior attacco con 67 goal e miglior difesa con 27 reti subite.

Le parti stanno dialogando ormai da giorni e Inzaghi pare essere molto affascinati dal progetto di rilancio del Brescia. Il 'sì' definitivo, a meno di colpi di scena clamorosi, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Super Pippo avrà quindi una possibilità importante per rifarsi, dopo una retrocessione che ha lasciato decisamente l'amaro in bocca, soprattutto per lo splendido girone d'andata, chiuso dal Benevento a quota 22 punti.