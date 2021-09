FIFA 22, i migliori giocatori Under 21 come overall e ratings

La top 11 dei migliori giocatori Under 21 di FIFA 22 per la modalità Ultimate Team.

EA Sports ha pubblicato in anteprima la top 11 dei migliori giocatori Under 21 per la modalità Ultimate Team di FIFA 22.

Svetta su tutti ovviamente Haaland, con un overall di 88, dietro di lui Sancho e Foden, con un overall rispettivo di 87 e 84.

Nella top 11 ci sono sei rappresentanti della Premier League, tre della Bundesliga e due della Liga. Nessuno di Serie A e Ligue 1.