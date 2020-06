FIFA 21: data di uscita, prezzi, trailer, copertina e novità

Tutto quello che c'è da sapere su FIFA 21: quando uscirà su PS5 e PS4, prezzo, copertina e le novità sul nuovo capitolo EA Sports.

L'emergenza Coronavirus non ha fermato ma soltanto posticipato l'uscita di FIFA 21, che arriverà comunque in autunno.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere sul prossimo capitolo della EA Sports.

FIFA 21 DATA USCITA

FIFA 21 sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 9 ottobre: è ufficiale.

Altre squadre

Per coloro che acquisteranno la Champions Edition e la Ultimate Edition sarà possibile giocare a FIFA 21 già dal 6 ottobre.

Un accesso ulteriormente anticipato sarà riservato agli abbonati a EA Access, che potranno provare FIFA 21 a partire dal 1° di ottobre.

FIFA 21 PREZZI

Il pre-order di FIFA 21 è disponibile dal 19 giugno per tutte le console.

Questa la lista dei prezzi per ogni edizione del gioco:

FIFA 21 Standard Edition a 69.99€

FIFA 21 Champions Edition a 89.99€

FIFA 21 Ultimate Edition a 99.99€

FIFA 21 TRAILER

Nel corso della conferenza EA Play Live è stato annunciato il primo trailer di FIFA 21 insieme a quello di Madden.

Le immagini sono un'anteprima di quello che vedremo nelle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X. Non a caso il motto della nuova edizione di FIFA 21 è 'Feel the Next Level', a sottolineare le importanti novità grafiche che ci saranno con l'avvento delle nuove console next-gen.

FIFA 21 PS4

Come detto, la prima versione di FIFA 21 sarà quella per PS4, Xbox One e PC, con uscita confermata ad ottobre.

Successivamente, con il lancio di PS5 e Xbox Series X previsto tra novembre e dicembre, ci saranno delle agevolazioni per chi avrà già acquistato FIFA 21.

Play Station 5 e Xbox Series X faranno il loro debutto tra fine novembre e il periodo natalizio.

Sarà quindi necessario acquistare una versione aggiornata di FIFA 21 per le nuove console? La risposta è no.

A chi possiede già FIFA 21 per PS4 e Xbox One, verrà data la possibilità di scaricare gratuitamente l'aggiornamento alla versione next-gen, mantenendo persino i progressi acquisiti in game.

Grazie a questa funzionalità sarà possibile passare da PS4 a PS5 con un semplice upgrade, senza dover comprare due edizione differenti di FIFA 21.

FIFA 21 COPERTINA

E' probabile che bisognerà attendere almeno la fine di luglio per scoprire chi ci sarà sulla copertina di FIFA 21.

Tra i candidati ci sono Heung-Min Son - il più votato nel sondaggio fatto dal sito FifPlay - Salah, De Bruyne e soprattutto Mbappé, il volto immagine del trailer. Ma non è da escludere che possa essere riconfermato Van Dijk, già presente sulla copertina di FIFA 20.

COSA CAMBIA SU FIFA 21

Gameplay, grafica, audio e tutte le novità che saranno presenti su FIFA 21 con il passaggio alle console next-gen, PS5 e Xbox Series X.

Controller aptico - Il nuovo controller DualSense per PlayStation 5 con interfaccia aptica (quella usata per manovrare i robot) vi regalerà un'esperienza di gioco unica, permettendovi di 'sentire il gioco', il ritmo partita nelle vostre mani.

Scendi subito in campo - Su FIFA 21 i tempi di caricamento saranno più veloci che mai. Si entrerà in partita all'istante e anche i caricamenti degli ambienti dello stadio saranno più rapidi.

Illuminazione di nuovo livello - Il nuovo sistema di illuminazione differita migliorerà il gioco in ogni parte dello stadio e aumenterà il realismo dei giocatori e della partita.

Corpi giocatore reinventati - Grazie alla tecnologia next-gen ci sarà una definizione più profonda dei fisici dei giocatori e l'illuminazione dinamica migliorerà i dettagli di facce, capelli e divise.

Audio spazializzato - L'ambiente da stadio sarà notevolmente migliorato grazie all'audio spazializzato che renderà l'atmosfera ancora più realistica e coinvolgente.

Realismo re-immaginato - Le animazioni e i movimenti dei giocatori saranno strettamente legati alle loro statistiche. Assisteremo a una maggiore fluidità per quanto riguarda accelerazione, corsa e cambi di direzione.

Umanizzazione dei movimenti senza palla - Vedrete i giocatori sistemarsi i parastinchi e urlare per farsi dare la palla. L'umanizzazione dei giocatori porterà il realismo dei comportamenti a uno step successivo.

Vivi la partita - Nuove animazioni prima e durante il match con reazioni dei giocatori in panchina e dei tifosi sugli spalti adattate ad ogni momento.

FIFA 21 LICENZE

Confermata la presenza di , , Copa Libertadores e Copa Sudamericana anche su FIFA 21.

Ci sarà ancora Volta Football, con annessi miglioramenti e possibili nuove funzioni online come sfide tra amici e personalizzazioni stile Fortnite.

Quasi certo il ritorno del Boca Juniors con nome ufficiale e stadio dopo la scadenza dell'accordo con Konami.

Per quanto riguarda i campionati si vocifera che il prossimo con licenza completa sarà la dopo Premier, e . Niente da fare, almeno per il momento, per la .

Probabile l'esclusioni del campionato cileno e di quello colombiano in favore della Hero Indian Super League, il campionato indiano, già presente su FIFA Mobile.

Per quanto riguarda gli stadi, dal trailer si evince l'aggiunta del Providence Park, stadio della , casa dei .

o Piemonte Calcio? La risposta è la stessa anche su FIFA 21: la Juventus si chiamerà ancora Piemonte Calcio.

L'accordo con la Konami scade infatti nel 2022 e la licenza esclusiva rimane a PES 2021.

FIFA 21 VAR

L'ultimo capitolo lo dedichiamo alla possibile aggiunta del VAR, ma solo come semplice animazione.

Non è da escludere che su FIFA 21 ne venga simulato l'utilizzo, ma solo a livello grafico. Le scelte arbitrali verranno infatti gestite a prescindere dall'intelligenza artificiale, senza ulteriore supporto.