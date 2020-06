Playstation 5, ci sarà FIFA 21? Data di uscita e indiscrezioni

E' stata presentata la Playstation 5 che sarà commercializzata in due modelli. Tutto quello che c'è da sapere: data di uscita e indiscrezioni.

E' il grande giorno per tutti gli appassionati di games. La Sony ha infatti svelato al mondo la Playstation 5, console di nuova generazione che prenderà l'eredità della Playstation 4.

PlayStation 5 vanta una grande novità rappresentata da un’unità di archiviazione SSD più rapida e performante rispetto ad un HDD che permette di caricare i giochi senza bisogno di attese.

PLAYSTATION 5: DATA DI USCITA

Al momento la Sony, così come fatto da Microsoft per la Xbox Series X, non ha svelato la data di uscita della Playstation 5. L'appuntamento comunque dovrebbe essere per fine anno in due edizioni, una con lettore ottico e una "digital edition".

PLAYSTATION 5: PREZZO E INDISCREZIONI

Non è stato rivelato neppure il prezzo di lancio della Playstation 5. Oltre all'unità SSD è stato installato nella nuova consolle un processore Zen 2 con 8 Core a 3.5GHz e una GPU da 10.28 TFLOPs con 36 CUs a 2.23GHz a frequenza variabile, che offre una potenza massima in termini di elaborazione

FIFA 21 SU PLAYSTATION 5

Al momento non è ancora stata resa nota la data di uscita per FIFA 21 su Playstation 5. Solitamente il gioco viene lanciato l'ultimo venerdì di settembre e nonostante l'emergenza sanitaria non sono previsti ritardi.