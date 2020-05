FIFA 21: ci sarà la Juventus o si chiamerà Piemonte Calcio?

L'accordo esclusivo con Konami ha impedito alla Juventus di apparire in FIFA 20 con il suo marchio ufficiale: quale sarà la situazione in FIFA 21?

La perdita del marchio per EA Sports è stato un duro colpo: in FIFA 20 la squadra bianconera è apparsa con il nome di 'Piemonte Calcio' a causa di accordi commerciali che hanno visto la squadra campione d' firmare un'esclusiva con la compagnia rivale Konami di eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Un grande 'acquisto' da parte della compagnia giapponese, capace di garantirsi l'esclusivo utilizzo del marchio con tanto di logo, kit ufficiali e stadio del club che ha portato in Italia Cristiano Ronaldo, da anni tra i giocatori più rappresentativi della serie videoludica.

CI SARA' LA JUVENTUS IN FIFA 21?

Non vedremo il marchio Juventus neanche in FIFA 21, il club bianconero sarà ancora presente come 'Piemonte Calcio'. Questo è dovuto al fatto che la società di ha stilato un accordo triennale con la Konami, che detiene dunque i diritti esclusivi su nome, logo, maglie e stadio Allianz.

Altre squadre

Ciò significa che, salvo stravolgimenti commerciali, vedremo ancora il 'Piemonte Calcio' per altri due anni sul titolo di EA. I giocatori saranno ancora rappresentati fedelmente con nomi e volti autentici, ma il marchio ufficiale della squadra sarà riservato alla controparte giapponese.

Konami ha stretto accordi anche con e , ma non sono esclusivi: dunque i due club possono apparire anche in FIFA nelle loro vesti ufficiali.

Discorso diverso invece per il , presente con marchio, logo e maglie ufficiali in entrambi i titoli, mentre lo stadio Camp Nou è in esclusiva di PES 2020.

MANCHERANNO ALTRE SQUADRE IN FIFA 21?

Non è ancora stata comunicata la lista ufficiale dei club presenti nel prossimo titolo di EA, che riserva comunque ogni anno un archivio sicuramente più ampio rispetto a quello di PES dal punto di vista dei campionati e delle squadre.

Prima dell'aggiornamento che ha portato la Copa Libertadores su FIFA 20, i due colossi del calcio argentino Boca Juniors e River Plate apparivano rispettivamente come 'Buenos Aires' e 'Nunez', ma non sono state comunicate notizie riguardo alla loro presenza in FIFA 21.