La Roma approda su PES, niente FIFA: ci saranno anche Totti e Batistuta

L'Olimpico, il marchio, la maglia giallorossa, tutte esclusive Konami: presenti anche alcune leggende del passato capitolino.

Alla pari della , anche la non sarà presente su FIFA 21. Stemma, nome, stadio diversi per la formazione capitolina, che ha annunciato la sua partnership esclusiva con Konami e la nuova edizione di PES, Pro Evolution Soccer 2021 in uscita a settembre.

La Roma sarà presente con tutta la sua squadra e i suoi dati ufficiali, nonchè con lo Stadio Olimpico ricreato realisticamente dal team giapponese. Una nuova esperienza per i tifosi giallorossi, pronti ad utilizzare i propri idoli del presente, e del passato.

Nell'annunciare l'accordo con la Roma, PES e Konami hanno infatti svelato che diversi fuoriclasse del passato giallorosso saranno presenti nel titolo 2021 in qualità di leggende: su tutti ovviamente capitan Totti, ma anche Cafu, Nakata e Batistuta.

Altre squadre

Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale della Roma, ha parlato in termini entusiastici: