FIFA 21 Icons: le nuove leggende su FUT

Svelate le nuove icone per la modalità Ultimate Team di FIFA 21: ci saranno Cantona, Xavi ed Eto'o tra gli altri.

Nuovo FIFA, nuove leggende. EA Sports ha infatti annunciato che su FIFA 21 saranno presenti 11 nuove icons per la modalità FUT Ultimate Team.

Con questo nuovo update, le Icons su FIFA 21 diventeranno 100. Nei prossimi mesi, prima dell'uscita del gioco, sono attesi anche gli overall.

Quests la lista delle nuove FUT Icons presenti su FIFA 21:

CANTONA ICON FIFA 21

Icona del calcio francese e del , Eric Cantona sbarca a grande richiesta su FIFA 21 come carta Icon.

PUSKAS ICON FIFA 21

Il leggendario attaccante ungherese, che ha fatto la storia del , avrà finalmente la sua carta Icon su FIFA 21.

XAVI ICON FIFA 21

FUT Icon anche per la leggenda blaugrana, ritiratosi nel 2019 dopo aver vinto tutto con la maglia del e della .

ASHLEY COLE ICON FIFA 21

Anche il terzino inglese ex si merita un posto tra le FUT Icons di FIFA 21.

LAHM ICON FIFA 21

Lo storico capitano della e del torna su FIFA come Icon in questa edizione.

SCHWEINSTEIGER ICON FIFA 21

Grande ritorno anche per Schweinsteiger come FUT Icon. Il centrocampista tedesco si è ritirato nel 2019.

SUKER ICON FIFA 21

L'attaccante croato, protagonista assoluto ai Mondiali di '98, sarà una delle Icons più affascinanti di FIFA 21.

VIDIC ICON FIFA 21

C'è un posto tra le 100 Icons di FIFA 21 anche per l'ex capitano del Manchester United, che ha lasciato il calcio dopo l'ultima esperienza con la maglia dell' .

CECH ICON FIFA 21

FUT Icon di grandissimo livello tra i pali con Petr Cech pronto a tornare protagonista su FUT in FIFA 21.

FERNANDO TORRES ICON FIFA 21

Ritorno su FIFA come Icon anche per Fernando Torres, che ha chiuso la carriera nel 2019 in al Sagan Tosu.

ETO'O ICON FIFA 21

Dopo Drogba su FIFA 20, tocca a Samuel Eto'o continuare la tradizione delle FUT Icons africane su FIFA 21.