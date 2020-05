Messi più forte di Ronaldo in FIFA 21: la Pulce da record con overall 95

Emergono indiscrezioni sui nuovi valori delle carte base di FIFA 21: Lionel Messi ancora con overall più alto rispetto a Cristiano Ronaldo.

Mentre l'attuale stagione di FIFA 20 Ultimate Team entra ormai nella sua fase finale con l'uscita delle carte TOTS, emergono nuove indiscrezioni riguardo i valori dei giocatori presenti nel database di FIFA 21, nuovissimo capitolo della serie targata EA in uscita su PS4 e sulla nuovissima PS5.

Le attenzioni sono ovviamente rivolte ai giocatori più forti attualmente in attività e in questo senso le previsioni eleggono ancora una volta Lionel Messi come re assoluto di FIFA, con buona pace di Cristiano Ronaldo, ancora una volta scavalcato.

Secondo le analisi effettuate da 'Dexerto', la Pulce blaugrana avrà infatti ancora una volta un overall superiore al rivale della , 95 contro 94 per l'esattezza. In attesa di capire come verranno concluse le attuali stagioni, i due giocatori si sono confermati per l'ennesima volta su altissimi livelli, strappando dunque valori al top anche nella controparte virtuale.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma il numero 10 del strapperebbe anche un importante record: sarebbe infatti il primo giocatore a raggiungere un overal di 95 con la sua carta base nella storia della serie. Sarà ancora più che mai Messi contro Ronaldo, una rivalità infinita su tutti i fronti.