FIFA 20 United Italia: 22 calciatori professionisti si sfideranno nella modalità Pro Club

Lunedì 13 aprile giocatori di Serie A e non, si cimenteranno su FIFA 20 per raccogliere fondi: presenti tra gli altri Simeone, Immobile e Materazzi.

Servirà ancora un po' di tempo, almeno in teoria, per vedere nuovamente i grandi campioni scendere in campo. A fine maggio potrebbero tornare , Premier, , e , nell'attesa di rivedere i tifosi allo stadio. Intanto si gioca virtualmente, con i campioni reali.

Lunedì 13 aprile, infatti, è prevista una sfida a distanza su FIFA 20, con venti giocatori che si affronteranno per raccogliere fondi per la Protezione Civile, impegnata notte e giorni nella guerra al coronavirus. Diretta televisiva su Sky e su Twitch per incoronare il campione e sopratutto fare beneficenza.

Giocheranno su FIFA 20 a distanza nell'evento United per l' diversi nomi della Serie A: durante l'evento sarà possibile donar, come accade già di consueto durante tutte le dirette Twitch, la piattaforma sul quale spopolano i gamers e non solo.

Altre squadre

Presenti all'evento Ciro Immobile, Zappacosta, Florenzi, Materazzi, Kean, Gollini, Masina, Orsolini, Pellegrini, Pisacane, Simeone, Petagna, Quintero (centrocampista del River Plate ed ex ), Vido, Viviano, Bertolacci, Lezzerini, Donati e Falco. Tutti insieme nella modalità Pro Club.

Per chi non la conoscesse, trattasi della modalità in cui il videogiocatore prende possesso di un solo giocatore, a differenza delle altre in cui, su FIFA, si utilizza tutta la squadra. Ci saranno tre gare da 15 minuti l'una, con tutta la prassi del 'vero calcio': pregara-interviste, commenti e uomo-partita.

La gara sarà trasmessa sul 201 di Sky e sul canale Twitch dei Mkers, uno dei team di eSports più famosi d'Italia. Al commento Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli, alle interviste e all'analisi pre e post gara Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo.