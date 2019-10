FIFA 20, Romagnoli crea la sua squadra eSports

Si chiamerà "Team Romagnoli 13" ed è la nuova squadra eSports fondata da Alessio Romagnoli. Competerà su FIFA 20.

Per chi non sapesse cosa siano gli eSports, tradotto letteralmente vuol dire "Sport elettronici", ma in realtà è tutta la sfera che riguarda il giocare videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico. Ebbene, anche un giocatore della come Alessio Romagnoli si è aperto a questo mondo.

Il difensore del ha fondato e creato la sua squadra di eSports, che ovviamente giocherà su FIFA 20, e che si chiamerà "Team Romagnoli 13". La squadra sarà gestita da Pro2Be, organizzazione specializzata nello sport virtuale.

Sono già stati annunciati i primi videogiocatori che rappresenteranno online la squadra di Alessio Romagnoli, che si sfiderà a livello professionistico contro altre squadre.

"Sono un grande appassionato di videogames ed in particolare di FIFA. Nell’ultimo anno mi sono avvicinato agli eSports seguendo i migliori pro player internazionali ed appassionandomi ai grandi tornei in giro per il mondo. Ho capito che il calcio tradizionale e quello virtuale parlano sempre più la stessa lingua. Per questo motivo ho deciso di creare un mio team di calcio, che porta il mio nome".

Queste sono le parole di Alessio Romagnoli riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'.