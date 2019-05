FIFA 19 TOTW 34: 'Papu' Gomez nella Top 11

Svelata la nuova squadra della settimana di FIFA 19: l'atalantino Gomez unico rappresentante della Serie A, il 'Papu' figura tra i titolari.

Svelata la Team of The Week 34 di per la modalità Ultimate Team. A rappresentare la nella nuova squadra della settimana c'è soltanto l'atalantino Alejandro Gomez.

Il 'Papu', grande protagonista nel blitz con cui la Dea ha battuto la all'Olimpico avvicinandosi alla storica qualificazione Champions, compare in un 11 titolare dove spiccano Kimmich, Kompany, Hazard e l'ex 'italiano' oggi allo Bruno Fernandes.

Di seguito, ecco la TOTW 34 di FIFA 19:

TITOLARI FIFA 19 TOTW 34

GK - BENITEZ 86

RB - KIMMICH 88

RWB - LALA 87

CB - KOMPANY 86

CB - PEDRO MENDES 81

CAM - GOMEZ 88

CAM - BRANDT 87

RM - TOWNSEND 84

LW - HAZARD 95

ST - WERNER 89

CF - BRUNO FERNANDES 89

PANCHINA FIFA 19 TOTW 34

LM - TAISON 84

CM - FERNANDO 82

CAM - CABELLA 82

ST - CORDOBA 83

ST - SANTI MINA 85

CB - FELIPE 81

GK - DMITROVIC 84

RISERVE FIFA 19 TOTW 34

RB - FREDERICKS 79

ST - HOFMANN 76

LW - LAYOUNI 72

ST - BADJI 72

ST - BRAITHWAITE 81