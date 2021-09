La Sampdoria di Massimo Ferrero risponde all'appello della Ong di Firenze ed è pronta ad accogliere nella sua squadra femminile una delle calciatrici in fuga dall'Afghanistan e arrivate in Italia dopo il ritorno al potere dei Talebani.

Ad annunciare l'iniziativa è il presidente del club blucerchiato, Ferrero, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate all'ANSA.

"Sono pronto ad abbracciare una calciatrice di Herat e ad inserirla nell’organico della Sampdoria femminile. Lo sport non deve chiudere gli occhi davanti alle tragedie del mondo, faremo tutto ciò che è possibile per partecipare a questo importante progetto umanitario e tornare a far rimbalzare la gioia di un pallone tra i piedi di queste ragazze. Ribadisco che siamo pronti ad abbracciare con tutto il cuore una di queste calciatrici. Abbiamo una squadra femminile che è soprattutto un bellissimo gruppo, giovane ed entusiasta. La Sampdoria è unione, noi siamo pronti".