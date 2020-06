Felipe Melo sicuro: "Se avessi 25 anni oggi, mi pagherebbero 80 milioni"

Il centrocampista brasiliano parla dei suoi trasferimenti in carriera e riflette sui prezzi di oggi: "Chiunque oggi paga 30-40-50 milioni di euro".

Nel 2009, dopo un solo anno in , la pagò alla 25 milioni per assicurarsi le prestazioni di Felipe Melo. Il trasferimento non si rivelò di successo per i bianconeri. Eppure, secondo il centrocampista brasiliano, fu un affare.

Intervistato da 'As', il centrocampista brasiliano, oggi in forza al Palmeiras, ha parlato dei prezzi gonfiati del mercato di oggi, asserendo che il suo prezzo di trasferimento ora come ora potrebbe arrivare a 80 milioni di euro, se avesse ancora 25 anni.

“La Fiorentina mi vendette per 25 milioni di euro dopo un solo anno! Un affare incredibile. La pagò la clausola più un giocatore. Oggi è diverso, oggi chiunque si paga 30-40-50 milioni. Se oggi avessi 25 anni, una squadra mi pagherebbe 80 milioni di euro”.

Invece, prossimo ai 37 anni, Melo è diventato una certezza del Palmeiras da ormai tre anni, ovvero da quando ha detto addio all' per tornare in . Ed è tornato gratis...