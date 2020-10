Fantacalcio: Spezia, Zoet fuori fino a dicembre: Rafael o Provedel titolare?

Zoet out 2 mesi per una lesione all'adduttore: pali dello Spezia al 38enne Rafael o a Provedel, mentre il terzo sarà il giovane Krapikas.

Lo , dopo 3 giornate di campionato, si ritrova già a dover fare i conti col rebus portiere. Colpa dell'infortunio rimediato da Jeroen Zoet, l'ex a cui i liguri avevano affidato i pali nella storica prima stagione di .

L'olandese, vittima di una lesione all'adduttore, ne avrà però almeno per due mesi e costringe Italiano a dover trovare una soluzione in grado di non far rimpiangere colui che era stato scelto come portiere titolare.

A difendere i pali dello Spezia fino a dicembre, potrebbe essere Rafael: tesserato a sorpresa da svincolato dopo l'avventura di , il 38enne brasiliano diventa titolare dopo l'infortunio di Zoet.

L'alternativa a Rafael sarebbe Ivan Provedel, prelevato a titolo definitivo dallo Spezia nelle ultime battute del mercato estivo. Terzo portiere - finchè Zoet non tornerà a disposizione - sarà infine Titas Krapikas, lituano classe '99.