Fantacalcio 2020/2021: gli attaccanti migliori su cui puntare

Gli attaccanti sono da sempre il fulcro del Fantacalcio, i nomi che scaldano le rivalità e che spesso fanno la differenza nell'economia dei campionati.

Dai top come Ronaldo e Immobile alle possibili sorprese come Simy: puntare sul nome giusto con l'adeguata somma di crediti è fondamentale per partire al meglio.

In questa lista troverete i migliori attaccanti titolari per il Fantacalcio. Un comodo elenco dal quale attingere per non sbagliare durante l'asta iniziale.

RONALDO ( ) - Gli anni passano ma i numeri restano gli stessi. Tra le poche certezze del torneo, semplicemente una macchina da goal: in più gioca sempre e batte i rigori.

IMMOBILE ( ) - Il grande protagonista della passata stagione sarà ovviamente anche tra i più ambiti del nuovo campionato. Anche lui è rigorista, la Lazio si affida ai suoi goal e il gioco di Inzaghi lo favorisce.

LUKAKU ( ) - Al primo anno di Inter ha eguagliato un certo Ronaldo: è la stagione della conferma per il centravanti belga, che ha già dimostrato di poter collezionare valanghe di bonus nel reparto offensivo di Conte.

ZAPATA ( ) - Ormai certificato tra i big del campionato: è diventato una certezza in termini di goal ed è il principale terminale offensivo di una squadra che produce una quantità industriale di occasioni da rete.

OSIMHEN ( ) - L'ex è la più grande scommessa di questo calciomercato estivo: sarà lui però a reggere il peso dell'attacco del Napoli, che lo ha portato in a suon di milioni. In precampionato ha già dato buone risposte.

LAUTARO MARTINEZ (Inter) - Archiviate le forti sirene di mercato l'argentino è pronto a ripartire con più fame di prima nell'anno della definitiva consacrazione: il gioco di Conte lo esalta e con Lukaku l'intesa è già al top.

DYBALA (Juventus) - Nei momenti più delicati del campionato è risultato decisivo: Dybala è sempre più un punto fermo della nuova Juventus e l'arrivo di Pirlo potrebbe esaltarlo. Garantisce un buon numero di bonus oltre a una media voto più che positiva.

MERTENS (Napoli) - Il Napoli cambia pelle ma Mertens rimane uno dei giocatori indispensabili per caratteristiche tecniche: avrà come sempre il suo spazio, goal e assist non sono mai mancati.

DZEKO ( ) - Come ogni estate è al centro delle voci di mercato, ma il bosniaco resta una pedina fondamentale per la nuova Roma. 19 goal e 14 assist nell'ultima stagione: non sarà il più richiesto in sede di asta, ma resta tra i top.

IBRAHIMOVIC ( ) - Tra i più richiesti potrebbe esserci invece proprio il fuoriclasse svedese del Milan, che negli ultimi sei mesi rossoneri ha dimostrato di poter fare ancora la differenza nel nostro campionato. Ora riparte dall'inizio per riportare il Milan in alto: raramente sbaglia una partita, batte rigori e punizioni.

CAPUTO ( ) - Arriva da una stagione magica, è stato il fattore sorpresa (in positivo) per i fantallenatori che hanno scommesso su di lui a inizio anno. Nella prossima asta costerà ovviamente di più, ma il gioco di De Zerbi lo esalta e quest'anno c'è anche un Europeo da conquistare...

MURIEL (Atalanta) - Nel basket sarebbe stato nominato 'sesto uomo dell'anno': fenomenale arma a partita in corso, non è titolare fisso ma i 18 goal dello scorso campionato parlano chiaro. Quando entra fa male ed è rigorista.

BELOTTI ( ) - L'ultimo campionato non lo ha visto lottare ai vertici della classifica marcatori, ma sulle spalle del 'Gallo' pesa l'intero attacco del Torino, che con Giampaolo potrebbe ritrovare brillantezza offensiva. L'anno che porta all'Europeo potrebbe essere quello del riscatto.

REBIC (Milan) - Tra le grandi scoperte dell'ultimo campionato: il croato ha letteralmente trascinato il Milan per buona parte della scorsa stagione ed è ormai un uomo chiave nell'undici di Pioli.

BARROW ( ) - Il talento del gambiano è fuori discussione, la stagione che viene potrebbe essere quella della definitiva consacrazione nel Bologna di Mihajlovic.

JOAO PEDRO ( ) - Nell'ultima stagione ha trovato la via del goal con una costanza incredibile: specialista dal dischetto ed elemento fondamentale nella manovra offensiva del Cagliari.

CORREA (Lazio) - Qualche acciacco fisico di troppo lo ha frenato nell'ultima annata: non va preso a prezzi altissimi, ma è la soluzione ottimale per completare l'attacco.

BOGA (Sassuolo) - Il Sassuolo ha resistito alle forti pressioni di mercato per trattenere il gioiello ivoriano, capace come pochi di 'spaccare' le partite. Se sta bene è titolarissimo e porta bonus.

BERARDI (Sassuolo) - La cura De Zerbi ha donato nuova linfa al classe '94 dopo stagioni di alti e bassi: è tornato a segnare e sfornare assist, si dividerà inoltre i calci di rigore con Caputo.

CORNELIUS ( ) - I 12 goal dell'ultimo campionato potrebbero far alzare leggermente il suo prezzo rispetto a un anno fa, ma toccherà al danese prendere in mano le redini dell'attacco del Parma: potrebbe dunque valere la pena sborsare qualche credito in più.

INSIGNE L. (Napoli) - Non ha la continuità dei centravanti top in termini di bonus e non va pagato come tale, ma garantisce quasi sempre la doppia cifra con goal e assist.

RIBERY ( ) - Il passaggio da centrocampista ad attaccante lo penalizza al Fantacalcio, ma ha dimostrato di poter essere ampiamente decisivo nella nostra Serie A. L'unico punto interrogativo riguarda il capitolo infortuni.

SIMY ( ) - Torna in Serie A con una fame rinnovata e con tanti goal alle spalle: è ormai una bandiera del Crotone e ha già collezionato 10 goal in carriera in Serie A. Batte anche i rigori e vale il prezzo di una scommessa.

LAPADULA ( ) - Nell'ultima stagione con il è andato in doppia cifra, ora sarà il centravanti titolare dell'ambizioso Benevento di Inzaghi: perfetto per completare il parco attaccanti.