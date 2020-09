Fantacalcio 2020-2021: i giocatori ai quali è possibile cambiare ruolo

Rese note le liste per il fantacalcio, restano alcuni giocatori ai quali è possibile cambiare ruolo. per fantacalcio.it sono ben 27.

L’avvicinarsi dell’inizio del campionato di , porta inevitabilmente a dover iniziare a concentrarsi anche su quello che nel corso degli anni è diventato per molti italiani più che un semplice passatempo: il fantacalcio.

Negli ultimi giorni sono state rese note le liste con le quotazioni ed i ruoli dei vari giocatori che a partire dal 19 settembre saranno tra i protagonisti delle varie ‘fantaleghe’ (ovviamente altri verranno inseriti i base a quelle che saranno le operazioni di calciomercato ) e, per centrocampisti che magari in questa annata saranno considerati attaccanti per il dispiacere di molti, o per giocatori offensivi che possono risultare veri affari perché non inseriti proprio nel gruppo degli attaccanti, ci saranno altri ai quali sarà possibile ‘cambiare ruolo’.

Come già successo in passato infatti, Fantacalcio.it dà alla possibilità ai ‘fantallenatori’ di editare quei giocatori considerati ‘al limite’.

Si tratta di elementi che possono essere considerati difensori o centrocampisti, ma anche centrocampisti o attaccanti e ne sono 27 in tutto. Per cambiare loro la posizione in campo, basterà accedere a ‘Regolamento e Opzioni’ nel pannello Admin della propria lega.

I GIOCATORI LISTABILI COME DIFENSORI O CENTROCAMPISTI

Gosens

Hateboer

Castagne

Hakimi

Young

Lazzari

Marusic

Lulic

Ansaldi

Faraoni

Cuadrado

I GIOCATORI LISTABILI COME CENTROCAMPISTI O ATTACCANTI