Fantacalcio 2020/2021: difensori che giocano a centrocampo

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Ansaldi a Zeegelaar: l'elenco dei difensori che potrebbero essere impiegati a centrocampo.

Al Fantacalcio, la parola d'ordine è 'bonus'. Ok i bomber, ma affidarsi sui numeri 9 è troppo facile: l'obiettivo di chi ha in mano una squadra, è pescare su profili improbabili o calciatori capaci di regalare punti anche se lontani dalla porta.

Ecco perchè, attaccanti e fantasisti a parte, a poter fare la differenza in una stagione fantacalcistica possono essere i difensori. Soprattutto se schierati qualche metro più avanti, magari a centrocampo o sulla fascia.

Di seguito, una panoramica su elementi del reparto arretrato impiegati nel settore nevralgico, fonte preziosissima per battere i rivali di Lega nei weekend.

CHI SONO I DIFENSORI CHE POTREBBERO GIOCARE A CENTROCAMPO?

ANSALDI ( ) - Spesso e volentieri un'arma in più per il Toro: terzino, esterno a tutta fascia, addirittura mezzala. L'argentino, con la sua qualità tecnica, sa agire in più zone del campo.

BIRAGHI ( ) - Tornato dal prestito all' , dove con Conte ha giocato laterale mancino nel 3-5-2, con Iachini troverebbe posto sulla stessa mattonella occupata in nerazzurro.

BRUNO PERES ( ) - Fonseca dal suo ritorno in giallorosso gli ha concesso minuti e chances: col 3-4-2-1 varato dal tecnico portoghese, l'ex Torino può avvicinarsi alla porta e fornire assist.

CUADRADO ( ) - Sarri lo ha 'riciclato' terzino, con Pirlo bisognerà capire che ruolo avrà: in caso di passaggio alla difesa a tre, il colombiano - rinomato per le sue capacità offensive - può risultare prezioso.

D'AMBROSIO (Inter) - Il 'jolly' ideale per ogni allenatore: terzino, esterno di centrocampo, centrale di un pacchetto a 3. Il partenopeo, oltre ad avere il vizio del goal, agendo da laterale del 3-5-2 ha maggiori opportunità per far male agli avversari.

DEPAOLI ( ) - Ranieri lo ha spesso utilizzato esterno alto nel suo centrocampo a 4, ma l'ex sa coprire anche la casella di interno nonchè - quella originaria - di laterale basso. Un nome meno altisonante, che però può regalare gioie.

FARAONI ( ) - Da 'desaparecido' a protagonista dell'ultima stagione: il laterale dell'Hellas con Juric è rinato, riprendendosi dopo annate flop in e all'estero. Nel 3-4-2-1 scaligero, Faraoni sa far male alle squadre rivali e a chi se lo ritroverà contro al Fantacalcio.

FLORENZI (Roma) - La duttilità di Florenzi - a prescindere dal club in cui giocherà - è cosa nota: abbassato terzino ma anche interno, laterale alto o tornante. Ritrovando continuità ed entusiasmo, il romano doc resta un signor giocatore.

GOSENS ( ) - Il giocattolo Atalanta poggia molto sul lavoro dei due esterni: Gasperini ha dato lustro alle fasce, rendendo il tedesco tra i migliori interpreti del ruolo partendo dalla fascia mancina nel 3-4-1-2 (o 3-4-2-1) orobico.

HAKIMI (Inter) - Marotta e Ausilio hanno consegnato a Conte uno dei profili più forti del momento nel suo ruolo: la mattonella di destra nella mediana a 5 è prenotata, il marocchino acquistato dal - spiccatamente offensivo - può far sognare popolo nerazzurro e chi se lo aggiudicherà all'asta.

HATEBOER (Atalanta) - Fare un 'copia e incolla' di quanto scritto per Gosens sarebbe la cosa più semplice: anche qui la mano del Gasp ha fatto la differenza, con tagli, inserimenti, affondi, cross e goal che hanno reso celebre l'olandese.

KOLAROV (Inter) - Il serbo in nerazzurro potrà rappresentare una doppia opzione: laterale sinistro o centrale mancino del 3-5-2. Nel primo caso, doti balistiche a parte, l'ex giallorosso ha tutte le credenziali per far rima con 'bonus'.

MANCINI (Roma) - Di professione difensore centrale, ma con Fonseca alzato con ottimo profitto da frangiflutti in mediana. L'ex atalantino, piede educato e forte nel gioco aereo quando c'è da saltare in area, ha nel 'DNA' la capacità di essere uno da Fantacalcio.

SPINAZZOLA (Roma) - Col cambio di modulo voluto da Fonseca, per Spinazzola la possibilità di portare punti a chi vorrà accaparrarselo aumentano: laterale a tutta fascia in grado di sfornare assist e togliersi qualche sfizio in fase realizzativa, roba non da poco insomma.

STRYGER-LARSEN ( ) - Da anni è un titolare indiscusso dei friulani e, soprattutto, da anni agisce a centrocampo nel 3-5-2 da quelle parti divenuto ormai un marchio di fabbrica: compitino, assist e talvolta qualche rete, il danese non dà nell'occhio ma 'diverte'.

YOUNG (Inter) - Presentare Young sarebbe superfluo. Esperienza da vendere per l'inglese, in 6 mesi divenuto un perno del progetto Conte: un'ex ala di questo livello, trasformata in terzino, non può che far gola.

ZEEGELAAR (Udinese) - Dal suo arrivo in Serie A si è saputo guadagnare elogi e una maglia da titolare: laterale mancino a tutta fascia, con Gotti talvolta è stato provato anche mezzala. Fisico, corsa e un buon piede sono dalla sua.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it