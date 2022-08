Fabian Ruiz al PSG, ci siamo: trattativa in chiusura, affare da 25 milioni

E' ormai tutto fatto per l'approdo del centrocampista spagnolo all'ombra della Tour Eiffel: partenopei pronti ad incassare 25 milioni.

Il Napoli e Fabian Ruiz sono ormai giunti al passo d'addio. E' ormai questione di giorni, se non di ore prima che il trasferimento del centrocampista spagnolo al PSG diventi realtà.

Un addio per certi versi scontato, visto il contratto in scadenza nel 2023 e la non intenzione di rinnovare da parte dell'iberico. Ergo, impossibile non sfruttare l'ultima possibilità di monetizzare la cessione di uno dei pilastri del centrocampo napoletano nelle ultime quattro stagioni.

Finito ormai ai margini del progetto tecnico - mai impiegato contro Verona e Monza - il classe 1996 sembrava inizialmente tentato dal ritorno in Spagna, con il Real vigile a monitorare la situazione.

Poi, il ritorno in Liga non si è concretizzato e nelle ultime settimane lo scenario parigino si è fatto sempre più solido. L'accordo tra le parti, come riportato dal 'Corriere dello Sport', è pressoché totale e andrà ad innestare 25 milioni di euro nelle casse azzurre.

Per il calciatore, invece, la giornata di lunedì potrebbe già essere quella buona per le visite mediche di rito. In parallelo, le due società stanno portando avanti un'altra trattativa molto calda sull'asse Parigi-Napoli. Ossia, quella che salvo colpi di scena regalerà a Spalletti un nuovo portiere: Keylor Navas.