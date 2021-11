Everton-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EVERTON-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La distanza in classifica, in questi casi, conta poco. Everton e Liverpool si sfidano in un derby del Merseyside sempre affascinante, con in palio punti e prestigio cittadino. Senza dimenticare che sulla panchina dei Toffees siede il grande ex Rafa Benitez, al suo primo derby sulla panchina dell'altra squadra di Liverpool.

Se il Liverpool è tornato a lottare concretamente per il titolo, grazie a un doppio 4-0 rifilato ad Arsenal e Southampton e al pareggio interno del Chelsea contro il Manchester United, l'Everton sta soffrendo: senza l'infortunato Calvert-Lewin, che tornerà solo a metà dicembre, è reduce da una sconfitta per 1-0 in casa del Brentford e ha conquistato appena 15 punti nelle prime 13 giornate di Premier League.

Nella scorsa stagione, un po' a sorpresa, l'Everton di Carlo Ancelotti ha conquistato una vittoria e un pareggio contro il Liverpool di Jurgen Klopp: 2-2 nell'andata del Goodison Park, la gara in cui van Dijk si infortunò gravemente dopo uno scontro con Pickford, e 2-0 nel ritorno dell'Anfield Road.

Qui potete trovare tutte le informazioni sul derby tra Everton e Liverpool: la diretta tv, la diretta streaming e le formazioni.

ORARIO EVERTON-LIVERPOOL

Il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool, valido per la quattordicesima giornata di Premier League, andrà in scena nella serata di mercoledì 1 dicembre 2021 a partire dalle ore 21.15. Lo scenario sarà il Goodison Park, casa dei Toffees.

DOVE VEDERE EVERTON-LIVERPOOL IN TV

Everton-Liverpool sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti della Premier League. In particolare, il derby tra la formazione di Rafa Benitez e quella di Jurgen Klopp sarà trasmesso sul canale Sky Sport Football.

EVERTON-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Everton-Liverpool sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti assistere alla grande sfida attraverso l'applicazione SkyGo, scaricabile e utilizzabile su dispositivi quali pc, smartphone o tablet. L'alternativa è costituita da NOW.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON-LIVERPOOL

L'Everton è sempre senza gli infortunati Mina e Calvert-Lewin, ma ritrova Richarlison dopo la squalifica: il brasiliano potrebbe far coppia con Rondon in attacco, con Townsend confermato sulla destra.

Liverpool con il classico 4-3-3 e il possibile ritorno di Matip al posto di Konaté al centro della difesa. Senza Firmino toccherà ancora a Diogo Jota affiancare Salah e Mané nel tridente offensivo.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Townsend, Doucouré, Allan, Gordon; Iwobi, Rondon. All. Benitez

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp