Europei 2020: le partite trasmesse dalla Rai, palinsesto, date e orari

L'elenco completo delle partite di Euro 2020 in programma sulla Rai: tutte le gare in chiaro degli Europei.

TUTTE LE PARTITE DEGLI EUROPEI TRASMESSE IN CHIARO DALLA RAI

Gli Europei 2021, chiamati comunque dopo lo slittamento Euro 2020, si giocheranno da giugno a luglio: la Rai trasmetterà in diretta 27 match, di cui tutti i quarti, le semifinali, la finale e le partite in cui sarà protagonista la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. La totalità del torneo sarà trasmessa in diretta su Sky.

FASE A GIRONI 11/6 21.00 Italia-Turchia RAI 12/6 15.00 Galles-Svizzera RAI 12/6 21.00 Belgio-Russia RAI 13/6 15.00 Inghilterra-Croazia RAI 13/6 21.00 Olanda-Ucraina RAI 14/6 21.00 Spagna-Svezia RAI 15/6 21.00 Francia-Germania RAI 16/6 21.00 Italia-Svizzera RAI 17/6 21.00 Olanda-Austria RAI 18/6 21.00 Inghilterra-Scozia RAI 19/6 18.00 Portogallo-Germania RAI 19/6 21.00 Spagna-Polonia RAI 20/6 18.00 Italia-Galles RAI 21/6 21.00 Finlandia-Belgio RAI 22/6 21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra RAI 23/6 21.00 Portogallo-Francia RAI

OTTAVI DI FINALE 26/6 21.00 Da definire-Da definire RAI 27/6 21.00 Da definire-Da definire RAI 28/6 21.00 Da definire-Da definire RAI 29/6 21.00 Da definire-Da definire RAI

QUARTI DI FINALE 2/7 18.00 Da definire-Da definire RAI 2/7 21.00 Da definire-Da definire RAI 3/7 18.00 Da definire-Da definire RAI 3/7 21.00 Da definire-Da definire RAI

SEMIFINALI 6/7 21.00 Da definire-Da definire RAI 7/7 21.00 Da definire-Da definire RAI