Eterno Miura: torna in Europa a 55 anni, è vicino all'Oliveirense

L'intramontabile attaccante giapponese è vicino al ritorno nel Vecchio Continente dopo 23 anni: ad attenderlo c'è la seconda divisione portoghese.

A 55 anni di smettere proprio non ne vuole sapere. Tutt'altro. Kazuyoshi Miura, in realtà, è pronto a regalarsi una nuova avventura calcistica che - dopo 23 anni - tornerà a schiudergli le porte del calcio europeo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano giapponese 'Nikkan Sport' - che ha pubblicato un foto del calciatore in aeroporto prima dell'imbarco - l'attaccante nipponico sarebbe molto vicino all'approdo in Portogallo per vestire la maglia dell'Oliveirense, formazione che occupa il quattordicesimo posto nella Serie B lusitana.

Miura è attualmente in prestito al Suzuka Point Getters, ma il suo contratto - che scade a dicembre - è appartiene agli Yokohama FC. Guarda caso, club di proprietà del gruppo Onodera, che detiene il 52,5% Oliveirense.

In caso di fumata bianca - che sembra ormai imminente - si concretizzerebbe l'ennesima avventura di una carriera che l'ha visto giocare (e segnare) praticamente in ogni angolo del globo.

Dall'esperienza in Brasile, scandita tra le dalle annate con le maglie di Palmeiras, Coritiba e Santos, passando per la sua apparizione in Europa dove ha giocato nel Genoa (stagione 1994-1995) e Dinamo Zagabria nel 1999.

Il tutto sapientemente intervallato da diversi capitoli in patria dove ha indossato i colori di Verdy Kawasaki, Kyoto Sanga, Vissel Kobe e, appunto, Yokohama FC e Suzuka Point Getters, concedendosi anche un trasferimento lampo in Australia al Syndey FC.

Uno dei calciatori più iconici della storia giapponese - 55 goal in 89 presenze con la Nazionale - è dunque pronto a rimettersi nuovamente in gioco, tornando a calcare il palcoscenico europeo. Magari per l'ultima volta? Mai dire mai con 'Kazu' Miura, nientemeno che il calciatore professionista più anziano in attività.