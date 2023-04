Errore pesantissimo in Bochum-Borussia Dortmund, l’arbitro Stegemann: “Mi sento una m***a”

L’arbitro di Bochum-Borussia Dortmund, Sascha Stegemann, ha ammesso di aver negato un rigore ai gialloneri: “La mia notte è stata molto breve”.

Un errore grave. Così grave che potrebbe addirittura decidere un campionato intero. Ha fatto discutere moltissimo, negli ultimi giorni, quanto accaduto nel corso di Bochum-Borussia Dortmund, sfida valida per il trentasimo turno di Bundesliga.

Al 65’, quando il risultato era inchiodato sull’1-1, i gialloneri della Ruhr si sono visti negare un calcio di rigore per un netto fallo di Danilo Soares ai danni di Karim Adeyemi.

Le immagini sono parse fin da subito molto chiare, ma a nulla sono servite nemmeno le veementi proteste dei giocatori del Borussia: l’arbitro Stegemann è stato irremovibile sulla sua decisione.

Secondo il direttore di gara non c’erano infatti gli estremi per la massima punizione ed infatti non è andato nemmeno a rivedere le immagini al monitor per un ‘On-field review’.

L’errore è stato così clamoroso da scatenare un autentico uragano di polemiche alle quali lo stesso Stegemann ha risposto ammettendo pubblicamente di aver sbagliato.

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a ‘WDR 2’, nella quale ha anche ammesso di sentirsi molto amareggiato per l’accaduto.

“Sono arrabbiato per ciò che è successo, mi sento una m***a. La mia è stata una notte molto breve e non mi va bene. Ti alzi con una brutta sensazione perché sei arrabbiato per non aver preso la decisione giusta. Riguardando l’azione, è rigore a favore del Borussia. Dal campo non l’ho visto, ho avuto l’impressione che fosse una cosa ‘cercata’”.

Stegemann ha voluto assolvere Robert Hartmann, ovvero il collega al VAR.

“E’ giunto alla conclusione che non si trattasse di un errore evidente e quindi non mi ha consigliato di andare al monitor. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio dare un’altra occhiata. Io comunque come arbitro devo risolvere le situazioni sul campo senza usare sempre il video”.

Il Borussia Dortmund, fallendo l’appuntamento con la vittoria, si è portato a quota 61 in classifica e potrebbe essere superato in vetta tra qualche ora dal Bayern che, distanziato di due lunghezze, ospiterà l’Hertha.